Имеет сложный диагноз: в Украине должна родить ребенка 62-летняя женщина, – СМИ

В Украине вскоре должна родить ребенка одна из наиболее возрастных рожениц страны. По данным медиков, женщина имеет сложный диагноз.

По словам журналистов, сейчас этой женщине 62 года, но вскоре исполнится 63.

Читайте также "Душил моего сына": отец-военный рассказал о нападении на 8-летнего ребенка в Чернигове

62-летняя женщина должна родить ребенка

Врачи-репродуктологи рассказали, что женщина наблюдается в одной из известных киевских клиник. Она имеет сложный диагноз, но медики не уточняли, о чем именно идет речь.

Несмотря на все, врачи надеются, что беременность и роды завершатся благополучно.

Журналисты также отметили, что в кругах репродуктологов говорят о ненастойчивой рекомендации не осуществлять процедуру искусственного оплодотворения женщинам, которые старше 55 лет.

Врачи предостерегают

Это якобы связывают с историей наиболее возрастной роженицы Валентины Подвербной. В феврале 2011 года она родила ребенка после искусственного оплодотворения. На то время жительнице Чернигова было 65 лет.

К семье Подвербных длительное время было приковано внимание. Особенно в апреле 2023 года, когда дочь женщины написала на своей странице, что мать издевается над ней. В частности, бьет, царапает, кричит, нецензурно ругается, травит и запрещает мыться. Впоследствии ребенка забрали у Валентины Подвербной из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозу жизни.