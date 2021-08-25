65 афганцев, которых эвакуировала Украина, попросили статуса беженца

Украина провела три рейса, которыми эвакуировала украинцев и иностранцев из Афганистана. Несколько десятков граждан Афганистана просят статуса беженца в Украине.

Госпогранслужба обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Как рассказал СМИ представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, 65 человек подали заявления о получении статуса беженца в Украине.

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Статус беженца для граждан Афганистана

В целом этими тремя рейсами в Украину прилетели более 250 человек, среди которых более 50 – граждане Украины. Подавляющее большинство – это иностранцы, в том числе граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели.

Их (граждан Афганистана – 24 канал) вместе с другими гражданами, которые нуждались в дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы, которые в дальнейшем ими и занимаются,

– рассказал Демченко.

Демченко добавил, что другая часть граждан Афганистана покинула Украину, приобретя билеты в разные страны мира.

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