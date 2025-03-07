Более 65% украинцев считают санкции в отношении Порошенко и Медведчука заслуженными, –соцопрос

Большинство украинцев считают справедливыми примененные к Порошенко, Медведчуку и Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству средства и не понесут юридическую ответственность.

Как сообщает 24 Канал, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group.

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"Санкции против олигархов Медведчука, Порошенко и Коломойского считают заслуженным наказанием 65,2% украинцев, из них 34,1% – "однозначно заслуженным", а 31,1% – "больше заслуженным", – говорится в результатах исследования.

Украинцы оценили, заслуженно ли введены санкции против Медведчука, Порошенко и Коломойского / Скриншот результатов соцопроса

Также 50,1% украинцев считают, что снятие санкций возможно только после понесения указанными политиками и олигархами юридической ответственности, в частности 31,3% опрошенных настаивают на уголовной ответственности.

Почти 20% считают, что санкции нельзя снимать ни при каких условиях, даже если фигуранты понесут ответственность. В то же время только 6,2% украинцев поддерживают отмену санкций.

Отношение украинцев к снятию санкций с олигархов / Скриншот результатов соцопроса

Также большинство украинцев высказались против участия подсанкционных политиков в выборах.

Относительно участия подсанкционных политиков в выборах, 68,9% опрошенных высказались "против", из которых 41,6% – "однозначно нет", а 27,3% – "скорее нет". Однозначную поддержку этому вопросу выразили лишь 12%, а "скорее да" ответили 13,8% опрошенных,

– отмечают социологи.

Могут ли подсанкционные политики баллотироваться на выборах / Скриншот результатов соцопроса

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology по заказу Аналитического центра "Политика будущего".

Метод: анкетирование граждан Украины в возрасте 18 и более лет.

Выборка: 1500 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Период сбора данных: 6 марта 2025 года.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

В частности, Петра Порошенко обвиняли:

в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму);

финансировании террористов (покупка угля с временно оккупированных территорий);

торговле в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в России и т.д.);

совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Ранее СМИ сообщали, что в январе 2025 года народный депутат Петр Порошенко вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен и еще 986 миллионов гривен подарил, а потом его остановили санкции.