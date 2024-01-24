Последствия атаки на Харьков, попытки врага вернуть позиции в Крынках: хронология 700 дня войны
Идут 700 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Страна-агрессор продолжает террор мирного населения ракетами и дронами. Российские войска не оставляют попыток захватить украинскую территорию.
О ситуации на фронте, военных преступлениях, последствиях атак, главных событиях дня по состоянию на 24 января, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира
В Черном море 10 кораблей вражеского флота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение – 16 "Калибров". В Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль. На Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах враг ведет активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области России. На Купянском направлении украинские защитники отразили вражескую атаку возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки окупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две атаки - вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки захватчиков недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили пять атак армии РФ в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак – возле Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области – там отбиты 16 атак. На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели. На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре атаки окупантов южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За сутки россияне совершили 101 обстрел Херсонщины, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов. оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе. В результате обстрелов 4 человека погибли, еще 6 получили ранения. В Днепропетровской ОВА сообщили, что около полуночи оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольщину. Били по райцентру и Марганецкому обществу. Выпустили около десятка снарядов. В Марганецкой общине повреждено учебное и медицинское учреждение, 4 многоэтажки, 11 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто, газопровод и линии электропередачи. ГУР МО осуществило очередную успешную кибератаку в России. Киберспециалисты уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", занимающегося приемом и обработкой данных со спутников. Предприятие обеспечивает соответствующей продукции более 50 государственных субъектов. Среди них – минобороны России, а также генеральный штаб и службы МЧС. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из РСЗО. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области. В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил 6 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 1 дрон-камикадзе. Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не видят непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении какого-либо из членов военного Альянса. НАТО будет продолжать свою политику сдерживания. Российские оккупанты продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), имели продвижение в районе Авдеевки и немного к западу от Кременной. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Фиксировали позиционные бои в районе Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного). Вечером 23 января оккупанты нанесли три удара по Харькову. Предположительно ракетами С-300 с территории Белгородской области. В результате атаки получили ранения по меньшей мере девять человек. СМИ показали последствия атаки. Взрывной волной частично снесло крышу научного учреждения, выбило все окна, фасад здания обожжен. В ГУР МО рассказали об успешной операции в тылу врага – уничтожении вражеских самолетов Ту-22М3. Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий. Однако для самого командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним. Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Возвращаясь, разведывательная группа попала в засаду. Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно. Германия передаст Украине шесть списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Об этом по итогам 18-го "Рамштайна" объявил министр обороны Германии Борис Писториус. Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военных на вертолетах.
Есть ли угроза атак с моря
Ситуация на фронте: данные Генштаба
Враг продолжает терроризировать Херсонщину
Оккупанты обстреляли Никопольщину
ГУР атаковало базу данных по российским спутникам
Генштаб обновил статистику потерь врага
Утреннее возведение Генштаба
Сколько дронов выпустил враг ночью
Столтенберг ответил, есть ли угроза войны между НАТО и Россией.
Россияне пытались вернуть позиции в Крынках
Последствия вечерней атаки на Харьков
Последствия российских обстрелов Харькова 23 января / Фото Суспільне
Детали операции по уничтожению Ту-22М3 в России
Германия впервые передаст Украине вертолеты Sea King
В Черном море 10 кораблей вражеского флота, среди которых 2 подводных и 1 надводный ракетоноситель, общее снаряжение – 16 "Калибров".
В Азовском море на боевом дежурстве 1 вражеский корабль.
На Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах враг ведет активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области России.
На Купянском направлении украинские защитники отразили вражескую атаку возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские военные отразили четыре атаки окупантов в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две атаки - вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены три атаки захватчиков недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.
Вооруженные силы Украины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили пять атак армии РФ в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак – возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области – там отбиты 16 атак.
На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре атаки окупантов южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.
За сутки россияне совершили 101 обстрел Херсонщины, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов.
оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение и территорию завода в Бериславе.
В результате обстрелов 4 человека погибли, еще 6 получили ранения.
В Днепропетровской ОВА сообщили, что около полуночи оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольщину. Били по райцентру и Марганецкому обществу. Выпустили около десятка снарядов.
В Марганецкой общине повреждено учебное и медицинское учреждение, 4 многоэтажки, 11 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто, газопровод и линии электропередачи.
ГУР МО осуществило очередную успешную кибератаку в России. Киберспециалисты уничтожили базу данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета", занимающегося приемом и обработкой данных со спутников.
Предприятие обеспечивает соответствующей продукции более 50 государственных субъектов. Среди них – минобороны России, а также генеральный штаб и службы МЧС.
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из РСЗО.
Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.
В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. Враг выпустил 6 "Шахедов". Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 1 дрон-камикадзе.
Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО пока не видят непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении какого-либо из членов военного Альянса. НАТО будет продолжать свою политику сдерживания.
Российские оккупанты продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее Донецка), имели продвижение в районе Авдеевки и немного к западу от Кременной. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. Фиксировали позиционные бои в районе Роботиного и Вербового (восточнее Роботиного).
Вечером 23 января оккупанты нанесли три удара по Харькову. Предположительно ракетами С-300 с территории Белгородской области.
В результате атаки получили ранения по меньшей мере девять человек. СМИ показали последствия атаки.
Взрывной волной частично снесло крышу научного учреждения, выбило все окна, фасад здания обожжен.
В ГУР МО рассказали об успешной операции в тылу врага – уничтожении вражеских самолетов Ту-22М3.
Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий. Однако для самого командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним.
Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Возвращаясь, разведывательная группа попала в засаду.
Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно.
Германия передаст Украине шесть списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Об этом по итогам 18-го "Рамштайна" объявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Кроме того, Германия обеспечит обучение украинских военных на вертолетах.