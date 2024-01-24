Последствия атаки на Харьков, попытки врага вернуть позиции в Крынках: хронология 700 дня войны

Идут 700 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Страна-агрессор продолжает террор мирного населения ракетами и дронами. Российские войска не оставляют попыток захватить украинскую территорию.

О ситуации на фронте, военных преступлениях, последствиях атак, главных событиях дня по состоянию на 24 января, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира