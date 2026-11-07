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24 Канал Новости Украины Ночью враг трижды атаковал нефтегазовый объект в центре Украины
7 ноября, 11:56
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Ночью враг трижды атаковал нефтегазовый объект в центре Украины

Анастасия Колесникова

Ночью 7 ноября российские войска трижды ударили по нефтегазовому объекту Группы Нафтогаз в центральной части Украины. На предприятии возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Группы Нафтогаз

Что известно об атаке на нефтегазовый объект?

В результате вражеских попаданий повреждено технологическое оборудование. На промышленной площадке прогремел взрыв, после чего масштабный пожар охватил производственные мощности. 

К счастью, обошлось без жертв и раненых. 

Никто из работников не пострадал, персонал вовремя был эвакуирован. Спасибо спасателям ГСЧС и работникам Нафтогаза за оперативную реакцию,
 – отметил и. о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Специалисты устанавливают точный масштаб повреждений и оценивают убытки предприятия. 

Напомним, что ночью Россия нанесла массированный удар по ряду объектов энергетики Украины. В результате на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях. 

Вражеская атака повредила сети, которые передают электроэнергию с АЭС в столичный и центральный регионы Украины. 

Также россияне попали по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Из-за обстрела в части Броварского района отсутствует электроснабжение.

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