Семь стран ЕС заказали боеприпасы по ускоренной процедуре: какой будет помощь Украине
Источник:reuters.com
Семь стран Европейского союза заказали боеприпасы по схеме совместных закупок ЕС. Необходимыми артиллерийскими снарядами они планируют пополнить запасы на своих складах и передать их Украине.
Об этом пишет издание Reuters, информирует 24 Канал. В частности, говорится об артиллерийских снарядах калибра 155 мм, необходимых украинским защитникам. Заказы размещены согласно контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством.
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"Больше заказов, например, для целей национального пополнения могут быть в ближайшие недели и месяцы", – говорится в ответе изданию.
Оборонный заказ
Данная схема закупок была создана в рамках проекта по доставке Украине миллиона снарядов и ракет в течение года. Отметим, что такое решение ранее принял Совет ЕС.
Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов нашей стране. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц.
До этого времени оборонные закупки были прерогативой правительств 27 стран отдельных членов блока. Какие именно страны сделали заказ и каковы их объемы – изданию не сообщили, ссылаясь на конфиденциальную информацию.
По запросу Reuters Литва и Люксембург подтвердили, что они входят в эту семерку. В частности, министерство обороны Люксембурга отметило, что там было выделено 2 миллиона евро.
Снаряды для Украины: основные новости
- Европейский союз в ближайшее время планирует удвоить производство снарядов, чтобы помочь Украине. Таким образом, в ЕС преодолевают начальные трудности с наращиванием объемов производства.
- Спикер ЕС в августе отмечал, что Евросоюз уже поставил ВСУ 223800 боеприпасов согласно первой части плана. Речь идет о снарядах разных типов.
- В свою очередь страны НАТО планируют нарастить производство боеприпасов, обеспечивающих собственные потребности. Значительное количество снарядов планируется передать и Украине.