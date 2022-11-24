Какая ситуация в Киеве сегодня: когда вернут свет, воду и связь в столице

В Украине продолжают бороться с последствиями массированного ракетного удара по Украине 23 ноября. Рассказываем, когда жителям столицы возобновят электро- и водоснабжение.

Враг продолжает попытки оставить украинцев без света, воды и тепла. Делает он это потому, что откровенно проигрывает в войне и несет бешеные потери на фронте. Рассказываем, какая ситуация с электро- и водоснабжением в Киеве.

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Ремонтные бригады работали всю ночь

По словам мэра Киева Виталия Кличко энергетики, а также специалисты "Киевводоканала" работали на протяжении всей ночи. Они делали все возможное, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

По состоянию на 07:24 – момент появления сообщения Кличко – удалось вернуть водоснабжение на левый берег города. В первой половине дня, по его словам, оно должно быть восстановлено и на правом берегу столицы.

Что касается электроэнергии, то без света остается 70% города. Чтобы как можно скорее вернуть свет в дома киевлян, энергетики прилагают максимум усилий. В то же время следует понимать, что это зависит не только от них. На подачу питания в сети также влияет восстановление баланса в энергетической системе нашей страны. Следует понимать, что Киев – часть общегосударственной энергосистемы, подчеркнул Кличко.

Позже, во время телемарафона, он отметил, что около 60% столицы остаются без электроэнергии.

До сих пор ликвидация последствий ракетных ударов в Киеве продолжается. Повреждена была система энергообеспечения. Мы же работаем сейчас над тем, чтобы к критической инфраструктуре было подано электричество,

– подчеркнул Кличко.

В городе продолжает работать общественный транспорт: подземный и надземный. Впоследствии стало известно о возобновлении движения трамваев на ряде участков. Речь идет о:

Михайловская Борщаговка – Игната Юры – Ромена Роллана. До улицы Старовокзальной перевозки осуществляются временными автобусами.

Проспект Отрадный – Контрактовая площадь (№ 14)

Проспект Отрадный – улица Старовокзальная (№ 15)

Площадь Контрактовая – улица Старовокзальная (№ 18)

Площадь Дарницкая – Позняки, Красный Хутор, Рембаза (№№ 8, 22, 29)

Бульвар Перова, Троещина (№22, 28, 35).

Водоснабжение продолжают восстанавливать

В "Киевводоканале" в 09:34 сообщили, что частично стабилизировали электроснабжение на одном из ключевых объектов. Это позволяет начать подачу воды потребителям на правом берегу.

Внимание! На пониженном давлении остаются жители Святошинского, Соломенского, частично Оболонского, Шевченковского и Подольского района. Такая же ситуация в жилом массиве "Пуща-Водица", "Виноградарь", а также "Нивки".

По состоянию на 10.40 водоснабжение на левом берегу возобновили. Что касается правого, то там обещают подать воду жителям в первой половине дня.

Городской голова предупредил жителей многоэтажек о низком давлении воды. В результате в квартирах на последних этажах ее подача будет слабее. По словам Виталия Кличко, позже можно будет выйти на достаточную мощность, чтобы водоснабжение было восстановлено по всему городу.

Какая ситуация со связью

Следует понимать, что в результате ракетных ударов возникли проблемы не только с электро- и водоснабжением. Во многих районах столицы все еще отсутствует мобильная связь и Интернет.

Над его возобновлением продолжают работать. Кличко выразил надежду, что до конца дня удастся вернуться к "той ситуации, которая была перед последним ракетным ударом".

Россияне яростно атаковали Киев и область

Вчера во время массированной ракетной атаки по Украине менее половины вражеских снарядов летели именно в Киевскую область. После 14:00 стало известно, что в столице зафиксировано попадание. Враг попал в один из инфраструктурных объектов города и жилой дом. Тогда сообщили о жертвах ракетного удара.

Впоследствии стало известно, что на Киев летела сразу 31 ракета оккупантов. Силам ПВО удалось сбить 21 снаряд. К сожалению, остальные 10 не только уничтожили инфраструктуру, но и унесли жизни, а также травмировали жителей Киева и области.

Под вечер мэр Виталий Кличко сообщил, что от рук врага 23 ноября в Киеве погибли три человека. Среди них – 17-летняя девушка.

5 жизней враг унес ударом по многоэтажке в Вышгороде. Всего от этой атаки пострадали 35 человек. Среди них – шесть детей, самому маленькому – 5 лет.

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