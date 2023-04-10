Оккупанты вырыли длинный окоп на Запорожье: станет ли это препятствием для ВСУ

Российские войска в оккупированной части Запорожской области готовятся к обороне и противодействию ВСУ. Запорожское направление является одним из возможных для нанесения контрудара украинской армией.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он также отметил, что перед любыми наступательными действиями предшествует разведывательная подготовка и информационная кампания.

Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи

Россияне будут обороняться

По его словам, любой оборонительный рубеж, даже окоп в земле, является препятствием, которое должны будут одолеть наши войска, поэтому не стоит с легкомыслием относиться к действиям россиян. Строительство 70-километрового окопа в Запорожье является свидетельством того, что на этом участке будет сопротивление, которое придется преодолевать ВСУ.

"Это не бетонные сооружения, но свою функцию они выполняют. Направление на Бердянск, Мелитополь, Мариуполь является одним из возможных мест удара наших сил. Также на севере, если сконцентрироваться на Луганской области. Варианты есть, но их оценкой занимается наш Генеральный штаб", – рассказал Романенко.

Он также прокомментировал "утечку" секретной информации Пентагона накануне украинского контрнаступления, отметив, что контрнаступлению всегда предшествует не менее важная информационная кампания.

Мы видели это, когда проводили операцию в Харьковском направлении. Главнокомандующий публично поставил задачу по деоккупации Херсона, а тем временем наши войска сконцентрировались на Харьковском направлении и, как следствие, освободили обе территории.

– добавил военный эксперт.

Ситуация в Запорожском направлении