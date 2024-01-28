Рекордное применение FPV-дронов врагом, оправдание агрессии Путиным: хронология 704 дня войны

28 января 2024, 06:30
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В Украине продолжаются 704 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не оставляет попыток наступления на Востоке и Юге, Силы обороны дают достойный отпор врагу.

О главных событиях дня по состоянию на 28 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.

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08:04, 28 января

В Германии "подруга Путина" призвала остановить помощь Украине

В Германии новая политсила левого спектра "Альянс Сары Вагенкнехт" провела свой первый съезд. Ее лидер, которую уже успели назвать "подругой Путина", раскритиковала поставки Германией вооружений Украине и призвала уменьшить объемы помощи.

В частности, политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву".

08:03, 28 января

Враг более ста раз обстрелял Херсонщину

Российские войска за прошедшие сутки совершили 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.

По городу Херсон враг направил 38 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2– получили ранения.

07:01, 28 января

Главное по возведению Генштаба

В сутки произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные БПЛА "Шахед", совершил 82 атаки МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВВС Украины нанесла авиаудары по 4 сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска попали на 1 артиллерийскую систему и 2 склада боеприпасов российских захватчиков.

06:56, 28 января

ПВО уничтожило 4 из 8 "Шахедов"

Ночью враг атаковал Украину "Шахедами" из 8 выпущенных целей– уничтожены 4. Также россияне выпустили две ракеты Искандер-М по Полтавщине из района Воронежской области. А Донецкая область атакована тремя ОКР С-300 с оккупированной территории.

06:19, 28 января

Враг обстрелял Сумщину

В течение суток россияне совершили обстрелы 15 общин Сумской области, в Хотинской общине расстреляли брата и сестру.

В Сумской ОВА сообщили, что в общей сложности зафиксировали 91 взрыв. Обстрелы получили: Хотинская, Юношеская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свеская община.

06:17, 28 января

Россия создает информационные условия для оправдания своей агрессии

Кремль использует концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую он сможет использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом,

06:14, 28 января

Украина пытается снизить потенциал врага

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал 24 Канала последние взрывы в России. По его словам, главная их цель состоит в уменьшении военного потенциала противника.

06:13, 28 января

Рекордное применение FPV-дронов

В зоне ответственности ОК "Юг" за сутки зафиксировали более 70 FPV-дронов. Это– рекордное количество за один боевой день, сообщила спикер группировки Наталья Гуменюк.

Автор: Анастасія Лукашевська