Рекордное применение FPV-дронов врагом, оправдание агрессии Путиным: хронология 704 дня войны
В Украине продолжаются 704 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не оставляет попыток наступления на Востоке и Юге, Силы обороны дают достойный отпор врагу.
О главных событиях дня по состоянию на 28 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.
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В Германии новая политсила левого спектра "Альянс Сары Вагенкнехт" провела свой первый съезд. Ее лидер, которую уже успели назвать "подругой Путина", раскритиковала поставки Германией вооружений Украине и призвала уменьшить объемы помощи. В частности, политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву". Российские войска за прошедшие сутки совершили 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА. По городу Херсон враг направил 38 снарядов. Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВО. В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2– получили ранения. В сутки произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные БПЛА "Шахед", совершил 82 атаки МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. ВВС Украины нанесла авиаудары по 4 сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска попали на 1 артиллерийскую систему и 2 склада боеприпасов российских захватчиков. Ночью враг атаковал Украину "Шахедами" из 8 выпущенных целей– уничтожены 4. Также россияне выпустили две ракеты Искандер-М по Полтавщине из района Воронежской области. А Донецкая область атакована тремя ОКР С-300 с оккупированной территории. В течение суток россияне совершили обстрелы 15 общин Сумской области, в Хотинской общине расстреляли брата и сестру. В Сумской ОВА сообщили, что в общей сложности зафиксировали 91 взрыв. Обстрелы получили: Хотинская, Юношеская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свеская община. Кремль использует концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО. Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую он сможет использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом, Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал 24 Канала последние взрывы в России. По его словам, главная их цель состоит в уменьшении военного потенциала противника. В зоне ответственности ОК "Юг" за сутки зафиксировали более 70 FPV-дронов. Это– рекордное количество за один боевой день, сообщила спикер группировки Наталья Гуменюк.
В Германии "подруга Путина" призвала остановить помощь Украине
Враг более ста раз обстрелял Херсонщину
Главное по возведению Генштаба
ПВО уничтожило 4 из 8 "Шахедов"
Враг обстрелял Сумщину
Россия создает информационные условия для оправдания своей агрессии
Украина пытается снизить потенциал врага
Рекордное применение FPV-дронов
В Германии новая политсила левого спектра "Альянс Сары Вагенкнехт" провела свой первый съезд. Ее лидер, которую уже успели назвать "подругой Путина", раскритиковала поставки Германией вооружений Украине и призвала уменьшить объемы помощи.
В частности, политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву".
Российские войска за прошедшие сутки совершили 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.
По городу Херсон враг направил 38 снарядов.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2– получили ранения.
В сутки произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные БПЛА "Шахед", совершил 82 атаки МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
ВВС Украины нанесла авиаудары по 4 сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска попали на 1 артиллерийскую систему и 2 склада боеприпасов российских захватчиков.
Ночью враг атаковал Украину "Шахедами" из 8 выпущенных целей– уничтожены 4. Также россияне выпустили две ракеты Искандер-М по Полтавщине из района Воронежской области. А Донецкая область атакована тремя ОКР С-300 с оккупированной территории.
В течение суток россияне совершили обстрелы 15 общин Сумской области, в Хотинской общине расстреляли брата и сестру.
В Сумской ОВА сообщили, что в общей сложности зафиксировали 91 взрыв. Обстрелы получили: Хотинская, Юношеская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свеская община.
Кремль использует концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО.
Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую он сможет использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом,
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал 24 Канала последние взрывы в России. По его словам, главная их цель состоит в уменьшении военного потенциала противника.
В зоне ответственности ОК "Юг" за сутки зафиксировали более 70 FPV-дронов. Это– рекордное количество за один боевой день, сообщила спикер группировки Наталья Гуменюк.