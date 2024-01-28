Рекордное применение FPV-дронов врагом, оправдание агрессии Путиным: хронология 704 дня войны

В Украине продолжаются 704 сутки полномасштабного вторжения России. Враг не оставляет попыток наступления на Востоке и Юге, Силы обороны дают достойный отпор врагу.

О главных событиях дня по состоянию на 28 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.

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