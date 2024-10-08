Дают отпор врагу дальше: почему 72 бригада не идет на восстановление после ухода из Угледара

Бойцы 72-й бригады, которые мужественно защищали Угледар в ожесточенных боях, продолжают давать отпор оккупантам. Хотя часть сил отвели на восстановление, однако другие защитники остаются на месте.

Об этом в интервью "Главком" рассказал новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко. По его словам, заменить бригаду на 100% сейчас невозможно.

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Почему 72 бригада не идет на восстановление

Во время интервью журналисты заявили, что в сети ходят слухи, что бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев остаются на Донбассе, за 15 – 20 километров от линии соприкосновения. Поэтому представители СМИ поинтересовались, почему защитников не отправляют на восстановление.

На это комбриг ответил, что боевой опыт 72 бригады бесценен. Хотя подразделения подошли на поддержку, однако их боевые потенциалы и способности, по сравнению с мощной механизированной "Черных Запорожцев", очень отличаются. Сейчас невозможно вывести полностью защитников и заменить их другими подразделениями, хотя часть бойцов действительно отвели на восстановление.

Конечно, одновременно вывести всю боевую бригаду и заменить ее 100% на другие подразделения сейчас, в таких сложных условиях, невозможно. Это понимают и неспециалисты. Поэтому часть сил, включая управление бригады, подразделения артиллерии и другие подразделения, которые обеспечивают выполнение задач вместе с бригадами ТрО, остаются на месте. Часть сил бригады – уже выведена для восстановления,

– подчеркнул Охрименко.

Он добавил, что сейчас военное руководство получило предложения по восстановлению боеспособности подразделений 72-й ОМБр. Так, после отпусков, восстановление, реабилитации и за определенный период времени эти подразделения усилят полосы обороны бригады. В то же время те бойцы, которые сейчас остаются на месте и дают отпор врагу и дальше, будут выведены на восстановление позже.

К слову, Охрименко в том же интервью объяснил, почему украинских защитников не вывели из Угледара раньше. Так, 72-я бригада оставалась в городе, чтобы нанести врагу максимальные потери и не допустить его продвижения. По словам комбрига, сейчас линия соприкосновения стабилизирована, а противник остановлен.