Про це в інтерв'ю "Главком" розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко. За його словами, замінити бригаду на 100% зараз неможливо.

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Чому 72 бригада не йде на відновлення

Під час інтерв'ю журналісти заявили, що у мережі ширяться чутки, що бійці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців залишаються на Донбасі, за 15 – 20 кілометрів від лінії зіткнення. Представники ЗМІ поцікавилися, чому захисників не відправляють на відновлення.

На це комбриг відповів, що бойовий досвід 72 бригади безцінний. Хоча підрозділи підійшли на підтримку, проте їхні бойові потенціали та спроможності, порівняно з потужною механізованою "Чорних Запорожців", дуже відрізняються. Наразі неможливо вивести повністю захисників та замінити їх іншими підрозділами, хоча частину бійців дійсно відвели на відновлення.

Звісно, одночасно вивести всю бойову бригаду і замінити її 100% на інші підрозділи зараз, в таких складних умовах, неможливо. Це розуміють і нефахівці. Тому частина сил, включаючи управління бригади, підрозділи артилерії та інші підрозділи, які забезпечують виконання завдань разом з бригадами ТрО, лишаються на місці. Частина сил бригади – вже виведена для відновлення,

– наголосив Охріменко.

Він додав, що наразі військове керівництво отримало пропозиції щодо відновлення боєздатності підрозділів 72-ї ОМБр. Так, після відпусток, відновлення, реабілітації та за певний період часу ці підрозділи посилять смуги оборони бригади. Водночас ті бійці, які нині залишаються на місці та дають відсіч ворогу й далі, будуть виведені на відновлення пізніше.

До слова, Охріменко у тому ж інтерв'ю пояснив, чому українських захисників не вивели з Вугледару раніше. Так, 72-га бригада залишалася у місті, щоб завдати ворогу максимальних втрат і не допустити його просування. За словами комбрига, зараз лінія зіткнення стабілізована, а противника зупинено.