Россия атаковала Киевскую и Хмельницкую области "Шахедами": хронология 732 дня войны
В Украине начались 732 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупационные войска не оставили попыток захватить украинскую территорию и продолжают терроризировать украинцев дроновыми атаками. Ночью враг в очередной раз запустил ударные дроны типа "Шахед".
О главных событиях дня по состоянию на 25 февраля, ситуацию на фротне, дипломатические победы, последствия атаки, – читайте в материале 24 Канала.
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Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что оккупанты снова нанесли удар по Хмельницкой области. В Хмельницком районе были слышны взрывы. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы. Детали позже, Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались звуки взрывов. О взрывах в Хмельницкой области местные жители сообщили в 5:08. Через 15 минут в регионе раздались повторные взрывы. В третий раз было громко примерно в 5:38. Сейчас официального подтверждения о сбитых вражеских целях или возможных попаданиях от ОВА нет. Сигнал об отбое в Хмельницкой области прозвучал в 5:47. В ночь на 25 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В Киевской области ориентировочно в 5:30 сообщили о звуках взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что в области работает ПВО. В ГУР МО подтвердили, что в результате сбивания российского самолета А-50 уничтожено 10 оккупантов – весь экипаж.
Враг атаковал Хмельницкую область
– говорится в сообщении.
Взрывы в Хмельницкой области
На Киевщине работает ППО
В сбитом А-50 погибло 10 оккупантов
Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что оккупанты снова нанесли удар по Хмельницкой области.
В Хмельницком районе были слышны взрывы. Просьба ко всем сохранять информационную тишину, пока работают все соответствующие службы. Детали позже,
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались звуки взрывов.
О взрывах в Хмельницкой области местные жители сообщили в 5:08. Через 15 минут в регионе раздались повторные взрывы. В третий раз было громко примерно в 5:38. Сейчас официального подтверждения о сбитых вражеских целях или возможных попаданиях от ОВА нет. Сигнал об отбое в Хмельницкой области прозвучал в 5:47.
В ночь на 25 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". В Киевской области ориентировочно в 5:30 сообщили о звуках взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что в области работает ПВО.
В ГУР МО подтвердили, что в результате сбивания российского самолета А-50 уничтожено 10 оккупантов – весь экипаж.