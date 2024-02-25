Россия атаковала Киевскую и Хмельницкую области "Шахедами": хронология 732 дня войны

В Украине начались 732 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупационные войска не оставили попыток захватить украинскую территорию и продолжают терроризировать украинцев дроновыми атаками. Ночью враг в очередной раз запустил ударные дроны типа "Шахед".

О главных событиях дня по состоянию на 25 февраля, ситуацию на фротне, дипломатические победы, последствия атаки, – читайте в материале 24 Канала.

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