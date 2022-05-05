8-летний Миша из Мариуполя потерял маму, а впоследствии его засыпало в подвале: щемящая история

Мышке из Мариуполя всего 8 лет. В марте умерла его мама, а потом мальчика с родными засыпало в подвале. Семье, к счастью, удалось выжить.

Миша родился в 2014 году. Когда началась война. Историю мальчика рассказали 4 мая.

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Мишку воспитывает отец. Кроме мальчика, у него еще 2 детей. Именно мужчина спас семью, когда их засыпало в подвале. Он лопатой вырыл проход в соседний подвал.

В марте этого года умерла его мама, отец остался с тремя детьми. А потом Мишку и его семью засыпали в подвале, когда бомбили... Папа взял лопату в подвал, вырыли проход в другой подвал, и выжили,

– говорится в сообщении.

У Миши спрашивали, о чем он мечтает. Желание у ребенка только одно.

– Чтобы моя мама воскресла…

– А о чем еще?

Он подумал... и сказал:

– А больше ничего не нужно.

Ситуация в Украине по состоянию на утро 5 мая: Генштаб

Враг наступает в Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область и осуществляет разведку. В районе севернее Изюма продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет к тому же авиацию.

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Удачи не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.

В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали". Противник возобновил наступление с помощью авиации.

На Южнобужском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.

На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.

Часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину после ухода в район восстановления. Дело в том, что российские оккупанты понесли значительные потери. Сейчас они надеются возвратиться в Россию.

Российские военные южного округа тоже деморализованы. У них существенные проблемы с вооружением и средствами защиты.