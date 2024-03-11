Когда Украина получит 800 тысяч снарядов: президент Чехии назвал сроки и условие

Петр Павел озвучил сроки предоставления Украине боеприпасов. Речь идет о 800 тысячах снарядов, которые Чехия нашла за пределами ЕС.

Чешский лидер сказал, через сколько времени боеприпасы могут прибыть в наше государство. На прошлой неделе стало известно, что необходимые средства удалось собрать.

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Когда боеприпасы могут прибыть в Украину

Если не будет фундаментальных проблем, боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель,

– заявил Петр Павел.

Журналисты отметили, таким образом президент Чехии сделал то, что не смог реализовать ЕС, страны которого поставили лишь часть от обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Интересно, что откуда именно поступают снаряды, не уточняются. СМИ предполагают, что это государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет в войне или же не выступали открыто против России. В частности, Южная Корея, Южная Африка и Турция.

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Коротко, что надо знать об инициативе Чехии