В Алуште был пожар, россияне били по Павлограду: хронология 865 дня войны
В Украине продолжаются 865 сутки полномасштабного вторжения России. Вооруженные Силы продолжают вести борьбу против российского захватчика по всей линии фронта.
О главных событиях дня, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на 7 июля – рассказывает 24 Канал.
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Ночью в Крыму между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района слышали мощный взрыв. Там загорелся газоразделительный узел. Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети. Ночью в 00:38 в Павлограде Днепропетровской области несколько раз раздавались взрывы. Воздушные силы писали об угрозе ударов баллистикой. Мониторинговые каналы сообщают, что по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Вероятно, пуски были осуществлены из Воронежской области. Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией. В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях. Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий, Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.
Пожар в Алуште
Взрывы в Павлограде
– отмечается в сообщении.
Ночью в Крыму между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района слышали мощный взрыв. Там загорелся газоразделительный узел.В результате пожара на газораспределительном узле в Алуште возможно полное отключение газоснабжения. По состоянию на 2014 год в городе проживало почти 30 тысяч человек.
Российские СМИ заявляют, что причиной взрыва могла якобы стать авария на сети.
Ночью в 00:38 в Павлограде Днепропетровской области несколько раз раздавались взрывы. Воздушные силы писали об угрозе ударов баллистикой.
Мониторинговые каналы сообщают, что по городу ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". Вероятно, пуски были осуществлены из Воронежской области.
Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение о посредничестве в переговорах с Россией. В сообщении дипломатического учреждения призывают Болгарию не использовать тему войны в политических целях.
Только совместными усилиями мировое сообщество может и должно заставить агрессора прекратить захватническую войну и восстановить мир. Восстановление безопасности возможно исключительно через объединение усилий,
Украинское посольство также выразило благодарность за поддержку со стороны Болгарии, включая политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную помощь, подчеркнув, что это является значительным вкладом в общую победу и подтверждением дружеских украинско-болгарских отношений.