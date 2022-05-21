87% португальцев выступают за вступление Украины в ЕС, – Зеленский

Португальский народ практически единогласно поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Португалия готова делиться с Украиной своим опытом обретения членства в ЕС.

Украина рассчитывает на поддержку Португалии по получению статуса кандидата

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с португальским премьером Антониу Коштой, сообщает 24 канал. Глава государства сообщил, что долго и предметно говорил с Коштой о европейской интеграции Украины.

Заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят на саммите в июне, – Елисейский дворец

По словам Зеленского, португальский народ почти единодушно поддерживает членство Украины в Европейском Союзе. В частности, по словам президента, за вступление Украины в ЕС выступают 87% португальцев.

Мы благодарны португальскому народу очень сильно за такую поддержку,

– сказал он.

Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Португалии на заседании Европейского совета в июне, когда будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Португалия будет оказывать поддержку Украине с учетом собственного опыта

В свою очередь португальский премьер отметил четкий выбор Украины в пользу Европы. Он сказал, что в Португалии с огромными надеждами ожидают отчет Европейской комиссии по перспективе Украины по членству в ЕС.

Кошта заверил, что Португалия будет оказывать поддержку Украине, учитывая собственный опыт членства в Совете Европы. По его словам, в Португалию запланирован визит технической группы и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

Кошта рассказал, что техническая группа будет заниматься деталями поддержки Украины по пути в ЕС.

Украина начала вступление в ЕС: что известно

Президент Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Евросоюз, после чего Европарламент одобрил ее .

В марте саммит ЕС поддержал европейское будущее Украины и призвал Еврокомиссию подготовить заключение о готовности нашего государства получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В середине апреля Украина передала первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая президент показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен вторую часть опросника.

Ожидается, что в июне саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в Евросоюзе. Получение этого статуса откроет переговорный процесс между Украиной и ЕС по вступлению в Евросоюз.

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