Україна розраховує на підтримку Португалії щодо отримання статусу кандидата

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з португальським прем'єром Антоніу Коштою, повідомляє 24 канал. Глава держави повідомив, що довго та предметно говорив з Коштою про європейську інтеграцію України.

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За словами Зеленського, португальський народ майже одностайно підтримує членство України в Європейському Союзі. Зокрема, як сказав президент, за вступ України до ЄС виступають 87% португальців.

Ми вдячні португальському народу дуже сильно за таку підтримку,

– сказав він.

Зеленський заявив, що розраховує на підтримку Португалії на засіданні Європейської ради у червні, коли будуть розглядати питання надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Португалія надаватиме підтримку Україні з огляду на власний досвід

Своєю чергою португальський прем'єр наголосив на чіткому виборі України на користь Європи. Він сказав, що в Португалії з величезними надіями очікують звіт Європейської комісії стосовно перспективи України щодо членства в ЄС.

Кошта запевнив, що Португалія надаватиме підтримку Україні з огляду на власний досвід набуття членства у Раді Європи. За його словами, до Португалії запланований візит технічної групи та заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви.

Кошта розповів, що технічна група займатиметься деталями підтримки України на шляху до ЄС.

Україна розпочала вступ до ЄС: що відомо

Президент Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ до Євросоюзу, після чого Європарламент схвалив її.

У березні саміт ЄС підтримав європейське майбутнє України та закликав Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності нашої держави отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У середині квітня Україна передала першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня президент показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника.

Очікується, що в червні саміт ЄС обговорить заявку України на членство в Євросоюзі. Отримання цього статусу відкриє переговорний процес між Україною та ЄС щодо вступу в Євросоюз.

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