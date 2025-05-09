Россияне присоединились к параду на 9 мая и запустили самодельные дроны в Подмосковье
- Россияне в Подмосковье "присоединились к организации воздушной части парада" и запустили самодельные дроны.
- Видео с запуском беспилотников было заявлено как "Утреннее поздравление из Владимирской области России".
В пятницу, 9 мая, граждане России решили устроить альтернативную воздушную часть так называемого "парада победы" с помощью самодельных дронов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на международное разведывательное сообщество InformNapalm.
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Россияне в Подмосковье запустили БПЛА
Некоторые россияне решили приобщиться к организации воздушной части парада на 9 мая и запустили самодельные дроны "где-то в Подмосковье".
В InformNapalm добавили, что видео было заявлено источником, как "Утреннее поздравление из Владимирской области России".
На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько человек в полевых условиях поднимают в небо самодельный беспилотник.
Передаем привет бункерному деду. С 9 мая! Россия будет свободной,
– говорит один из участников видео.
Россияне в Подмосковье запустили БпЛА: смотрите видео
Напомним, в Москве 9 мая прошел военный парад в Москве с участием диктатора Путина. Глава Кремля в своей речи заявил, что россияне якобы хранят память об "исторических, триумфальных событиях" Второй мировой войны. Говорил он также о "защите Родины" и "отстаивании своих национальных интересов" и "традиционных ценностей".