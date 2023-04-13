Бояться есть чего, – политтехнолог об отмене парадов в России
В приграничных с Украиной российских областях отменили парады к 9 мая. Россияне даже не скрывают того, что они боятся ВСУ.
Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что ему нравится формулировка россиян об отмене этих парадов.
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"Они боятся и они этого не скрывают, что украинские Вооруженные Силы могут ударить по накоплению войск или этой парадной техники или еще куда-то", – заявил он.
Боятся россияне и за временно оккупированный Крым.
"Они боятся, что, например, по накоплению кораблей может в Севастопольской или Балаклавской бухте происходить удар, и там надводными дронами или еще чем-нибудь", – отметил политтехнолог.
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Настроения изменились
Тизенгаузен добавил, если сравнить риторику и настроение россиян весной 2022 года, то тогда они и подумать не могли, что придется отменить парад.
"Мы же помним, что на 9 мая в России, единственное, по-моему, чего они не сделали, это не выпустили в небо самолет "судного дня". Тогда побоялись, что что-то может случиться", – сказал он.
По его мнению, ныне даже большая часть российской авиации не будет на параде в Москве.
Потому бойтесь. Правильно делаете, бояться уже есть чего,
– подчеркнул политтехнолог.
Российские парады к 9 мая: последние новости
- Россияне отменили парад к 9 мая в Курской и Белгородской областях. Глава Курской области заявил, что парад отменили в целях безопасности. Однако, что может угрожать – не уточнили.
- Кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе не будут проводить парады 1 и 9 мая. Потом так называемый "губернатор" Севастополя это опроверг и отметил, что военный парад в городе таки проведут. После этого Аксенов добавил, что решение касается только Крыма (Севастополь Крыму административно не подчиняется).
- Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" призывает оккупантов провести парад 9 мая во временно оккупированном Крыму.