Кто-нибудь из Путиных точно будет на параде: почему диктатор обязательно должен появиться на Красной площади

Один из двойников Владимира Путина может принять участие в параде к 9 мая на Красной площади Москвы. Все потому, что появление российского диктатора по видеосвязи продемонстрирует его слабость.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Поэтому, вероятнее всего, Путин этого делать не будет.

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"Здесь может быть статический формат – это двойник, который будет находиться на трибуне, будет принимать отчеты, приветствовать ветеранов и так демонстрировать свое "присутствие", – подчеркнул генерал армии.

Также так российский диктатор сможет демонстрировать и "поддержку" не только ветеранов, но и российских военных, терроризирующих Украину. Однако, в стране-агрессоре это будут представлять якобы как "защиту России от какого-то нашествия западных стран, НАТО и Украины".

Но не появиться там – показать, что он боится, что он слаб. Я думаю, что как раз и сам Путин, и его пиарщики не пойдут на этот шаг. Подмена Путина может быть,

– убежден Маломуж.

Двойник будет уместен

По мнению экс-руководителя Службы внешней разведки Украины, появление одного из Путиных будет уместным. Тем более, что в "определяющий период" российский диктатор хочет демонстрировать свое "присутствие" и "контакт с людьми".

"9 мая – это для него определяющий период, когда идут огромные просчеты на фронте. И где-то сбежать из парада, не явиться там – фактически уже и признать свое поражение, отсутствием на параде, напрямую", – считает он.

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Провокации со стороны России

В то же время, россияне могут нагнетать ситуацию относительно того, что якобы Украина готовит "удар" в такой "священный день" как День победы.

"И понятно, что здесь, возможно, Путин и появится, а возможно и в период парада он уедет. И парад может даже не происходить. Что касается "есть, видите ли, в период парада, непосредственно, угроза". И такого лидера, как Путин, нужно спрятать", – отметил генерал армии.

Также возможны меры безопасности по отношению к участникам парада или даже его прекращение. Оккупанты могут применить разные варианты.

"Это и взрывы, это и удары БПЛА по своим же. Такие провокации реально могут быть. Переодевание в форму наших бойцов, которые они уже готовили при Брянской области, тоже может быть и по Беларуси", – предположил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Опасность и заключается в том, что сценарии россиян могут быть разными.

"Информационный формат ведения войны на упреждение – очень важный. Раскрыть планы врага, расформировать все эти позиции по провокациям и не допустить их проведения", – подчеркнул Николай Маломуж.

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