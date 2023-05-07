Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Тож, найімовірніше, Путін цього робити не буде.

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"Тут може бути статичний формат – це двійник, який буде перебувати на трибуні, буде приймати звіти, буде вітати ветеранів і так демонструвати свою "присутність", – наголосив генерал армії.

Також так російський диктатор зможе демонструвати й "підтримку" не лише ветеранів, але й російських військових, які тероризують Україну. Однак, у країні-агресорці це будуть подавати як нібито "захист Росії від якоїсь навали західних країн, НАТО та України".

Але не з'явитися там – показати, що він боїться, що він слабкий. Я думаю, що якраз і сам Путін, і його піарники не підуть на цей крок. Підміна Путіна може бути,

– переконаний Маломуж.

Двійник буде доречним

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, поява одного із Путіних буде доречною. Тим більше, що у "визначальний період" російський диктатор хоче демонструвати свою "присутність" і "контакт з людьми".

"9 травня – це для нього визначальний період, коли йдуть величезні прорахунки на фронті. І десь втекти з параду, не з'явитися там – фактично вже і визнати свою поразку, відсутністю на параді, безпосередньо", – вважає він.

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Провокації з боку Росії

Водночас росіяни можуть нагнітати ситуацію щодо того, що нібито Україна готує "удар" у такий "священний день" як День перемоги.

"І зрозуміло, що тут, можливо, Путін і з'явитися, а можливо і в період параду він поїде. І парад може навіть не відбуватися. Щодо того, що "є, бачите, в період параду, безпосередньо, загроза". Тому і такого лідера як Путін треба сховати", – зауважив генерал армії.

Також можливі заходи безпеки щодо учасників параду або навіть його припинення. Окупанти можуть задіти різні варіанти.

"Це й вибухи, це й удари БпЛА по своїх же. Такі провокації реально можуть бути. Переодягання у форму наших бійців, що вони вже готували при Брянській області, теж може бути й по Білорусі", – припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Небезпека й полягає в тому, що сценарії росіян можуть бути різними.

"Інформаційний формат ведення війни на упередження – дуже важливий. Розкрити плани ворога, розформувати ці всі позиції по провокаціях і не допустити їх проведення", – наголосив Микола Маломуж.

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