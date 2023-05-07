Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Тож, найімовірніше, Путін цього робити не буде.
До теми Росія може готувати провокації на 9 травня, – розвідка озвучила плани ворога
"Тут може бути статичний формат – це двійник, який буде перебувати на трибуні, буде приймати звіти, буде вітати ветеранів і так демонструвати свою "присутність", – наголосив генерал армії.
Також так російський диктатор зможе демонструвати й "підтримку" не лише ветеранів, але й російських військових, які тероризують Україну. Однак, у країні-агресорці це будуть подавати як нібито "захист Росії від якоїсь навали західних країн, НАТО та України".
Але не з'явитися там – показати, що він боїться, що він слабкий. Я думаю, що якраз і сам Путін, і його піарники не підуть на цей крок. Підміна Путіна може бути,
– переконаний Маломуж.
Двійник буде доречним
На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, поява одного із Путіних буде доречною. Тим більше, що у "визначальний період" російський диктатор хоче демонструвати свою "присутність" і "контакт з людьми".
"9 травня – це для нього визначальний період, коли йдуть величезні прорахунки на фронті. І десь втекти з параду, не з'явитися там – фактично вже і визнати свою поразку, відсутністю на параді, безпосередньо", – вважає він.
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Провокації з боку Росії
Водночас росіяни можуть нагнітати ситуацію щодо того, що нібито Україна готує "удар" у такий "священний день" як День перемоги.
"І зрозуміло, що тут, можливо, Путін і з'явитися, а можливо і в період параду він поїде. І парад може навіть не відбуватися. Щодо того, що "є, бачите, в період параду, безпосередньо, загроза". Тому і такого лідера як Путін треба сховати", – зауважив генерал армії.
Також можливі заходи безпеки щодо учасників параду або навіть його припинення. Окупанти можуть задіти різні варіанти.
"Це й вибухи, це й удари БпЛА по своїх же. Такі провокації реально можуть бути. Переодягання у форму наших бійців, що вони вже готували при Брянській області, теж може бути й по Білорусі", – припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.
Небезпека й полягає в тому, що сценарії росіян можуть бути різними.
"Інформаційний формат ведення війни на упередження – дуже важливий. Розкрити плани ворога, розформувати ці всі позиції по провокаціях і не допустити їх проведення", – наголосив Микола Маломуж.
Росіяни готуються до 9 травня
- У Москві таки має відбутися парад до 9 травня. Утім, його країна-агресорка може використати для чергової провокації щодо свого ж населення. Усе, щоби звинуватити Україну в "тероризмі".
- Росіяни істерять через нібито "удар" безпілотників по Кремлю. В Інституті вивчення війни вважають, що російська влада, ймовірно, використає це для того, аби скасувати ще більше парадів до 9 травня.
- Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що вони очікують "провокацій" від України до 9 травня. Мовляв, російські спецслужби готуються до можливих "диверсій", а також проводять "напружену роботу".