Значительный дефицит: в 9 областях Украины ввели аварийные отключения света

По состоянию на 12 января в энергосистеме Украины продолжается значительный дефицит мощности. А холодная морозная погода способствует росту потребления.

В результате энергетикам пришлось ввести аварийные отключения. Поэтому графики не действуют в нескольких областях.

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Какая ситуация со светом в Украине

Утром 12 января Укрэнерго применили аварийные отключения света в 9 областях Украины, поскольку были превышены лимиты потребления.

Для соблюдения лимитов облэнерго составляют и используют графики плановых отключений. Список облэнерго можно найти по ссылке.

Общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,

– отметили в Укрэнерго.

Также энергетики призвали украинцев пользоваться энергоемкими приборами поочередно, поскольку это снизит нагрузку на энергосистему и уменьшит необходимость применения аварийных отключений.

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