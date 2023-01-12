Значительный дефицит: в 9 областях Украины ввели аварийные отключения света
Источник:Укрэнерго
По состоянию на 12 января в энергосистеме Украины продолжается значительный дефицит мощности. А холодная морозная погода способствует росту потребления.
В результате энергетикам пришлось ввести аварийные отключения. Поэтому графики не действуют в нескольких областях.
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Какая ситуация со светом в Украине
Утром 12 января Укрэнерго применили аварийные отключения света в 9 областях Украины, поскольку были превышены лимиты потребления.Важно! Для соблюдения лимитов облэнерго составляют и используют графики плановых отключений. Список облэнерго можно найти по ссылке.
Общий дефицит в энергосистеме – следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, врагом временно оккупирован ряд электростанций, которые производили электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС. Эти мощности позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,
– отметили в Укрэнерго.
Также энергетики призвали украинцев пользоваться энергоемкими приборами поочередно, поскольку это снизит нагрузку на энергосистему и уменьшит необходимость применения аварийных отключений.
Отключение света в Украине: последние новости
- 10 января из-за низкой температуры и сильного ветра в Укрэнерго зафиксировали значительное повышение использования света.
- Объемы потребления электроэнергии в Киеве выросло. Из-за этого, а также похолодания, могут выключать свет в "серых зонах" графика.
- А в прифронтовых регионах на Востоке и Юге страны ситуация со светом сложная. Там российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население и электросети.