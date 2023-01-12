Внаслідок цього енергетикам довелось запровадити аварійні відключення. Тому наразі графіки не діють у декількох областях.

До теми Відключення світла в Україні 12 січня: графіки та перелік міст

Яка ситуація зі світлом в Україні

Зранку 12 січня Укренерго застосували аварійні відключення світла у 9 областях України, оскільки було перевищено ліміти споживання.

Важливо! Для дотримання лімітів обленерго складають і застосовують графіки планових відключень. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії,

– наголосили в Укренерго.

Також енергетики закликали українців користуватися енергоємними приладами почергово, оскільки це знизить навантаження на енергосистему та зменшить необхідність застосування аварійних відключень.

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