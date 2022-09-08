9 отраженных атак и 12 успешных ударов по оккупантам: Генштаб рассказал о текущей ситуации
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские герои в течение дня 8 сентября отразили 9 вражеских атак. Кроме того, удалось нанести 12 успешных ударов по оккупантам.
Новые данные Генштаб ВСУ обнародовал по состоянию на 18.00 8 сентября. Украинские герои уже 197 дней героически обороняют родную землю.
Украинские военные в Донецкой области освободили Озерное
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей,
– говорится в сообщении.
Данные о ситуации на фронте
Российские захватчики продолжают атаковать населенные пункты
Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам:
- Константиновка;
- Циркуны;
- Березнеговатое;
- Харьков.
К сожалению, есть жертвы.
Также захватчики нанесли 15 авиационных ударов. Враг ударил по военным и гражданским объектам Украины. Кроме того, захватчики более 10 раз открывали огонь из "Градов" и "Ураганов". Оккупанты ударили по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое.