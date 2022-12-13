Докручивает гайки: политолог оценил 9 пакет санкций ЕС против России

Страны Европейского Союза не смогли согласовать 9 пакет санкций против России на заседании министров иностранных дел. Сам он кардинально ничего не добавляет, а практически закрывает дыры, позволявшие Москве обходить уже примененные ограничения.

Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. По его словам, в ЕС продолжается более сложное и профессиональное обсуждение того, какие именно санкции и где применять.

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Почему ЕС долго согласовывает 9 пакет санкций

Саакян отметил, что ограничения, которые можно было вводить более или менее безболезненно, уже были отработаны Евросоюзом. Далее идут санкции, которые являются ножом двустороннего действия, когда все время нужно оценивать, насколько они вредят России и самим странам, которые их применяют.

Если это наносит России значительно большие потери, чем тем странам, которые вводят, – то эти санкции нужно голосовать,

– заявил политолог.

Он отметил, что нужно понимать, что есть определенная необходимость компенсаторных механизмов, поскольку от этих санкций будут страдать определенные категории и секторы, или даже конкретные компании внутри самих западных стран.

Почему ЕС затягивает согласование 9 пакета санкций против России и что он предусматривает: смотрите видео

Что содержит 9 пакет санкций против России

Он подчеркнул, что сейчас идет более сложное и профессиональное обсуждение относительно того, какие именно санкции и где применять. В то же время сам 9 пакет кардинально ничего не добавляет, а фактически закрывает дыры, ранее обнаруженные Российской Федерацией в предыдущих санкциях.

Он докручивает гайки там, где они были не затянуты,

– сказал Саакян.

Поэтому, по его словам, из-за широкого спектра принятия данного санкционного пакета проходит довольно сложно. К тому же, никуда не исчез фактор Венгрии, которая пытается найти поле для маневров, чтобы включить свои интересы. А очевидно, что Будапешт представляет не только собственный интерес, но и российский. Свидетельством тому является исключение российского патриарха Кирилла из предыдущего списка санкций по настоянию Венгрии. Поэтому всем прекрасно понятно, что эта страна торгует по обе стороны.

Что известно о подготовке 9 пакета санкций