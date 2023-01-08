В Беларусь прибыли примерно 9 российских вертолётов: какова цель оккупантов

Кремль продолжает перебрасывать в Беларусь военных и оружие, укрепляя отношения для агрессии против Украины. В частности, стало известно, что на территорию страны Лукашенко Путин отправил 9 летательных аппаратов.

Представители Вооруженных Сил и разные эксперты подчеркивают, что повторное вторжение оккупантов со стороны Беларуси вполне возможно, поэтому нужно не прекращать к нему готовиться. Хотя и сейчас признаков формирования наступательных группировок нет, однако Россия продолжает перебрасывать на территорию соседней страны военную технику и личный состав для якобы "учений".

Читайте также Если снова на Киев: насколько Украина готова к новому наступлению России

Российская авиация "оккупирует" белорусские аэродромы

Как отмечают белорусские активисты, 5 января минобороны режима Лукашенко анонсировало проведение совместных летно-тактических учений между военными обоих террористических государств.

По нашей информации, с 8 по 12 января в Беларусь ожидается прибытие авиационной составляющей России для проведения указанных учений,

– написали в телеграм-канале Belarusian Hajun project.

В то же время, там предположили, что, скорее всего, российская авиация в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах. Кроме того, оккупанты могут привлечь для этих "учений" Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы.

Украина готовится к обороне территорий

По состоянию на 14:00 8 января на аэродром "Мачулищи" уже начали прибывать борта Военно-космических сил России. В частности, известно о 9 вертолетах Ми-8 и Ми-24 и о том, что на некоторых из них изображена символика в форме буквы "Z".

Пока нельзя утверждать стопроцентно, начнут ли оккупанты повторное вторжение со стороны Беларуси, однако ВСУ тщательно готовятся к этому. В частности, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как Киевщина подготовилась к потенциальному повторному вторжению с севера. Он констатировал, что территории вдоль границы с соседним террористическим государством заминированы. Оккупанты не смогут их пройти так легко, как бы им того хотелось.

Читайте также Путину нужно что-то показать, – Данилов рассказал о возможном обострении в феврале

Однако важно еще раз подчеркнуть, что ситуация на границе с Беларусью контролируется ВСУ. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подчеркнул, что враг пока не сформировал нужных ударных группировок для наступления.