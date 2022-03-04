9 сутки героического противостояния России: какая ситуация на главных направлениях

Украина уже 9 сутки дает отпор государству-агрессору России. Основные усилия оккупантов сосредоточились на окружении Киева. Также россияне наносят удары по другим городам.

По данным украинских военных, захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам. В то же время, они применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.

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Что происходит на стратегических направлениях наступления врага

Волынский

Положение украинских войск без существенных изменений.

Северский

В направлении Чернигова украинские воины совершают героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе Михаила-Коцюбинского на Черниговщине перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

Слобожанский

Подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных сражений. Также бойцы ВСУ успешно производят огневое поражение противника.

В Генштабе добавляют, что Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

Приморский

Оперативная группировка войск совершает прикрытие морского побережья. Также военные пытаются помешать оккупантам оцепить Николаев.

Киев

Здесь ВСУ продолжают отражение наступления врага. Бойцы наносят ему поражение благодаря наступательным группировкам и содержанию определенных рубежей.

Успехи украинской военной авиации

Воздушные Силы ВСУ отбивать воздушные удары противника. Продолжают ведение систематических боевых действий.

В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Противник – деморализованный. Местное население всеми способами показывает, что России здесь – не рады. Борьба идет по всей стране. Итого победим!

– отметили в Генштабе Вооруженных сил.

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