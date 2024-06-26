Освобождение 90 украинцев из российского плена: СБУ показала эксклюзивное видео

26 июня 2024, 01:35
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Источник:

СБУ

Украина 25 июня смогла вернуть из российского плена 90 украинцев. СБУ показала эксклюзивное видео, как наших защитников меняли на российских военнопленных.

Стоит отметить, что в результате обмена было возвращено 52 защитника "Азовстали". Однако, к сожалению, не было ни одного азовца.

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Как выглядел обмен 90 украинских пленных

В Службе безопасности отметили, что возвращение 90 украинских военнопленных домой – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!
– отметили в СБУ.

Эксклюзивное видео по обмену 90 украинских пленных / Видео СБУ

Представители службы также подчеркнули, что работают над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.

Что известно о новом возвращении украинских пленных

  • Владимир Зеленский вечером 25 июня написал, что Украина смогла вернуть домой еще 90 военнопленных. Среди них были воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак также сообщил, что среди возвращенных военнопленных также были и защитники Мариуполя, в частности завода "Азовсталь". Также были и пленные украинцы с ЧАЭС.
  • Ассоциация семей защитников "Азовстали" отметила, что среди возвращенных защитников нет бойцов бригады "Азов". Кроме того, в комментарии в комментарии 24 Канала соорганизатор ассоциации Анна Науменко объяснила, что группа возмущена тем, что на фото у освобожденных бойцов есть флаг Крепость Азовсталь с первым шевроном "Азова".

Автор: Владислав Кравцов