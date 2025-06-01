СБУ подтверждает поражение редких ДРЛВ А-50 и бомбардировщиков Ту-160

1 июня Украина провела уникальную операцию "Паутина", в результате которой было поражено значительное количество стратегической авиации противника. СБУ подтвердила поражение редких бортов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Какие самолеты стратегической авиации потеряла Россия, сколько стоят и продолжит ли ракетный террор

СБУ поразила российские А-50 и Ту-160

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации России. На них видно удары FPV-дронов по аэродромам "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно на этих авиабазах Россия разместила самолеты, из которых она регулярно обстреливает Украину.

Среди пораженных воздушных судов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

Значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут восстанавливаться долгими годами,

– указывают в СБУ.

На опубликованном видео видно сразу два российских А-50 на аэродроме "Иваново". Кадры показывают, как дроны прилетают прямо по основным обтекателям на крыше фюзеляжа самолетов – импульсно-доплеровским антеннам РЛС кругового обзора

Поражение российской авиации FPV-дронами: смотрите видео

К операции "Паутина" Россия имела в исправном состоянии примерно 10 – 12 из 19 Ту-160, 36 из 57 Ту-95, и около 40 исправных Ту-22М3 из 100.

Относительно самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, то, вероятно, сейчас у россиян таких самолетов осталось только 3 – 4.