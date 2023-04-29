А я люблю "хлопок" с доставкой в Крым: Дмитрашковский потролил россиян за Севастополь

Алексей Дмитрашковский иронически отреагировал на взрывы во временно оккупированном Крыму. Правда, не так, как надеялись российские пропагандисты.

Спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления иронически отреагировал на взрывы в Севастополе.​Россияне ожидали серьезного комментария украинской стороны – мы его предоставили.

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Как Дмитрашковский прокомментировал взрывы в Крыму

Он опубликовал для россиян видео с коротким и веселым стишком:

Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "хлопок" с доставкой в ​​Крым,

– сказал Дмитрашковский.

Это явно не тот ответ, которого ожидали российские захватчики. Так что можно представить их лица в момент, когда они перевели это обращение.

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Россияне уже бесятся

Это обращение уже разносят пророссийские телеграм-каналы. Они заявляют, что этим обращением ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на нефтебазе в Крыму.

Также они начали оскорблять Алексея Дмитрашковского, называя его клоуном. Хотя все мы знаем, кто здесь клоуны на самом деле.

Это не клоун в цирке, это официальный представитель ВСУ. ВСУ взяли на себя ответственность за взрыв на нефтебазе в Крыму,

– жалуются оккупанты.

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