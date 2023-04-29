А я люблю "хлопок" с доставкой в Крым: Дмитрашковский потролил россиян за Севастополь
Источник:Алексей Дмитрашковский
Алексей Дмитрашковский иронически отреагировал на взрывы во временно оккупированном Крыму. Правда, не так, как надеялись российские пропагандисты.
Спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления иронически отреагировал на взрывы в Севастополе.Россияне ожидали серьезного комментария украинской стороны – мы его предоставили.
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Как Дмитрашковский прокомментировал взрывы в Крыму
Он опубликовал для россиян видео с коротким и веселым стишком:
Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "хлопок" с доставкой в Крым,
– сказал Дмитрашковский.
Это явно не тот ответ, которого ожидали российские захватчики. Так что можно представить их лица в момент, когда они перевели это обращение.
Дмитрашковский потролил россиян за взрывы в Севастополе: смотрите видео
Россияне уже бесятся
Это обращение уже разносят пророссийские телеграм-каналы. Они заявляют, что этим обращением ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на нефтебазе в Крыму.
Также они начали оскорблять Алексея Дмитрашковского, называя его клоуном. Хотя все мы знаем, кто здесь клоуны на самом деле.
Это не клоун в цирке, это официальный представитель ВСУ. ВСУ взяли на себя ответственность за взрыв на нефтебазе в Крыму,
– жалуются оккупанты.
Главное о мощном хлопке в Севастополе 29 апреля
- Около 04:20 29 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремели 2 мощных взрыва. Впоследствии стало известно, что на нефтебазе в Казачьей бухте возник масштабный пожар.
- Россияне признали, что бухту атаковали украинские беспилотники, а взрывы произошли на объекте, не предназначенном для гражданских. Вероятно, горючее было предназначено для военной техники.
- Мирные жители не пострадали. При этом россияне отчитываются, что большинство дронов якобы были сбиты, лишь "несколько прошмыгнули". Мы, конечно, очень в это "верим", учитывая, что они не называют количество обнаруженных и сбитых БПЛА.
- Также россияне сбивали дроны стрелковым оружием. Они заявили, что поступали так исключительно из-за того, "чтобы не выдать позиции ПВО". Вероятно, им сложно признаться местным в том, что теперь приходится экономить ракеты.
- Тем временем пожар на нефтебазе продолжается. Россияне заявили, что смогут ее потушить не раньше 18:00.