А разговоров это было: Путин выступил со срочным обращением и эпически опозорился

Под вечер 26 июня Владимир Путин решился выйти из бункера и обратиться к россиянам. Его речь анонсировали как "историческую", однако традиционно что-то пошло не так.

Путина хватило всего на несколько минут. Он побил собственный рекорд по продолжительности выступления и по количеству озвученного бреда. Позорное выступление транслировали росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Что наговорил Путин

Находящийся в своей реальности Путин заявил, что на фоне мятежа Евгения Пригожина россияне проявили "сплоченность". Вообще то да. Однако есть нюанс: россияне проявили удивительную сплоченность в попытке бежать из страны-террористки.

Далее на задворках своего сознания Путин нашел слово "смута", которое, по-видимому, запомнил еще в школе и заявил, что любые попытки ее совершить, обречены на провал. В конце концов вся Россия обречена на провал.

Путин подчеркнул, что с самого начала немедленно приняли все необходимые решения, чтобы нейтрализовать угрозу. Здесь можно согласиться. В Липецкой области, которая и так живет крайне плохо, чтобы не пропустить вагнеровцев, было принято мужественное решение перекопать весь асфальт. Шокированные местные жители выходили из автомобилей, смотрели на разрытую дорогу и интересовались, как им теперь вернуться домой.

Россия долгое время рассказывала о "нет потерь". Но желая добавить своему выступлению больше драматизма, Путин вдруг пожаловался, что на фронте "гибнут наши товарище". Также "бункерный дед" признал, что во время мятежа Пригожина "задвохсотились" российские летчики. По словам Путина, их "пакетизация" "уберегла Россию".

Также Путин заявил, что участвовавшие в мятеже вагнеровцы смогут поехать в Беларусь, подписать контракт с Минобороны или уволиться.

Россияне вечернюю басню от деда не оценили

Очевидно, Путин столько потратил на войну, что на спичрайтера уже не хватило. Россияне разочарованы фантастически слабым выступлением и жалуются, что "кина не будет". Некоторые даже говорят, что лучше бы обращения вообще не было. Вот так Путин продолжает разочаровывать болота.