Серьезный железный кулак пробивает россиян на Курщине: обзор фронта от Свитана

Силы обороны продолжают активные бои в Курской области. В частности, украинские военные успешно выполняют боевые задачи с помощью БМП Bradley и танков Abrams.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что россияне там пытаются как-то догнать наших бойцов, но им не удается.

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Как американская техника воюет на Курщине

Свитан отметил, что американская БМП Bradley так скомпонована, чтобы принять смертельный удар на себя, спасая экипаж и десант, который выполняет боевую задачу. К тому же эту машину можно быстро отремонтировать.

По его мнению, Bradley, вероятнее всего, является лучшей среди боевых машин пехоты, которые сейчас есть у нас. Количество обвесов, которые эта БМП может нести на себе, дает возможность уничтожать практически все, что движется и на земле, и в воздухе, и иногда даже под землей.

Он заметил, что Bradley очень хорошо работает в дуэте с танком Abrams. Ведь танк сам по себе тяжелый, не настолько шустрый как Bradley.

Танки Abrams в паре с Bradley – это серьезный железный кулак, который пробивает россиян по Курскому направлению,

– сказал полковник запаса.

Речь идет, объяснил он, о так называемых маневровых боях, когда благодаря мобильности противник не может понять, где и в какой момент будет наше передвижение.

Подрыв моста в Бердянске

Вечером 27 октября в Бердянске прогремели несколько мощных взрывов – ГУР и движение сопротивления взорвали железнодорожный мост. По словам полковника запаса, партизанское движение выполняет подобные задачи на местах, проникая в российскую армию.

Он подчеркнул, что, попав в состав врага, нашим партизанам гораздо проще выполнять боевые задачи в тылу: найти взрывчатку, определить цель, а потом подтвердить сделанное.

Хотя подобные задачи все же удобнее выполнять дальними ракетами,

– отметил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, серьезные 225-килограммовые заряды на таком расстоянии выполнили бы такую же задачу, однако значительно безопаснее.