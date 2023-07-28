Для прорыва на Юге и Востоке: в Вашингтоне рассказали, когда Украина получит танки Abrams
Источник:Politico
Контрнаступление украинских героев продолжается. Цивилизованный мир помогает Украине бороться за свою свободу. В частности, США предоставят героям ВСУ танки Abrams.
Сперва Abrams прибудут в Германию для финального этапа ремонта. А уж оттуда их отправят на поле боя в Украину. По данным СМИ, это произойдет уже в сентябре. Кроме того, Abrams могут поступить в Украину еще даже в августе. В то же время подчеркивают: это самый оптимистичный из возможных сценариев.
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В первую партию войдут 8 танков Abrams. Всего в США готовы предоставить Украине более 30 единиц. Воины ВСУ проходят обучение на Abrams. Прогнозируют, что оно завершится уже в августе этого года.
Прогнозируют, что танки Abrams могут помочь героям ВСУ прорваться на Юг и Восток. Пока герои ищут там слабые места в позициях российских окупантов. Успех Украины в этом может помочь выйти на путь к Мелитополю.
США объявили о новом пакете помощи
В США в июле 2023 года объявили о новом пакете помочь для Украины. Это произошло на фоне контрнаступления украинских героев. В этот раз сумма пособия составляет 400 миллионов долларов.
В частности, туда вошли:
- Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS;
- "Стингер" – зенитные комплексы;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.