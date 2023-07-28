Для прорыва на Юге и Востоке: в Вашингтоне рассказали, когда Украина получит танки Abrams

Контрнаступление украинских героев продолжается. Цивилизованный мир помогает Украине бороться за свою свободу. В частности, США предоставят героям ВСУ танки Abrams.

Сперва Abrams прибудут в Германию для финального этапа ремонта. А уж оттуда их отправят на поле боя в Украину. По данным СМИ, это произойдет уже в сентябре. Кроме того, Abrams могут поступить в Украину еще даже в августе. В то же время подчеркивают: это самый оптимистичный из возможных сценариев.

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В первую партию войдут 8 танков Abrams. Всего в США готовы предоставить Украине более 30 единиц. Воины ВСУ проходят обучение на Abrams. Прогнозируют, что оно завершится уже в августе этого года.

Прогнозируют, что танки Abrams могут помочь героям ВСУ прорваться на Юг и Восток. Пока герои ищут там слабые места в позициях российских окупантов. Успех Украины в этом может помочь выйти на путь к Мелитополю.

США объявили о новом пакете помощи

В США в июле 2023 года объявили о новом пакете помочь для Украины. Это произошло на фоне контрнаступления украинских героев. В этот раз сумма пособия составляет 400 миллионов долларов.

В частности, туда вошли: