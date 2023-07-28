Спершу Abrams прибудуть до Німеччини для фінального етапу ремонту. А вже звідти їх відправлять на поле бою в Україну. За даними ЗМІ, це станеться вже у вересні. Окрім того, Abrams можуть надійти в Україну ще навіть у серпні. Водночас наголошують: це – найоптимістичніший з можливих сценаріїв.

Зверніть увагу Старомайорське повернулося під контроль України: наразі там триває зачистка

У першу партію увійдуть 8 танків Abrams. Загалом США готові надати Україні понад 30 одиниць. Воїни ЗСУ наразі проходять навчання на Abrams. Прогнозують, що воно завершиться вже у серпні цього року.

Прогнозують, що танки Abrams можуть допомогти героям ЗСУ прорватися на Південь та Схід. Наразі герої шукають там слабкі місця в позиціях російських окупантів. Успіх України у цьому може допомогти вийти на шлях до Мелітополя.

США оголосили про новий пакет допомоги

У США в липні 2023 року оголосили про новий пакет допомогти для України. Це відбулося на тлі контрнаступу українських героїв. Цього разу сума допомоги становить 400 мільйонів доларів.

Зокрема, туди увійшли: