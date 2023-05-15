Abrams уже в Германии: украинские военные готовятся к началу учебы

В Германию уже прибыл 31 учебный американский танк Abrams. Это говорит о том, что освоение украинскими защитниками этой техники может начаться в ближайшее время.

В понедельник, 15 мая, представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил прибытие в ФРГ американских танков. Об этом информирует 24 Канал ссылкой на запись трансляции брифинга спикера Пентагона.

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Когда начнется обучение

Отметим, что речь идет именно о 31 танке M1A1 Abrams. Вероятно, обучение украинских бойцов начнется в ближайшие недели.

Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей. Экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель,

– констатировал Райдер.

Отметим, что прибывшие в Германию танки Abrams являются учебными. То есть, в бой ВСУ будут отправляться на другой технике.

Кроме того, следует сказать, что в Вашингтоне объявили о намерении отправить такие танки Вооруженным Силам еще в январе. Произошло это после месяцев переговоров между Киевом и государствами Запада по созданию "танковой коалиции".



Что нужно знать о характеристиках Abrams / Картинка 24 Канала

Следующий шаг – авиация