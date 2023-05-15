Abrams уже в Германии: украинские военные готовятся к началу учебы
В Германию уже прибыл 31 учебный американский танк Abrams. Это говорит о том, что освоение украинскими защитниками этой техники может начаться в ближайшее время.
В понедельник, 15 мая, представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил прибытие в ФРГ американских танков. Об этом информирует 24 Канал ссылкой на запись трансляции брифинга спикера Пентагона.
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Когда начнется обучение
Отметим, что речь идет именно о 31 танке M1A1 Abrams. Вероятно, обучение украинских бойцов начнется в ближайшие недели.
Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей. Экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель,
– констатировал Райдер.
Кроме того, следует сказать, что в Вашингтоне объявили о намерении отправить такие танки Вооруженным Силам еще в январе. Произошло это после месяцев переговоров между Киевом и государствами Запада по созданию "танковой коалиции".
Что нужно знать о характеристиках Abrams / Картинка 24 Канала
Следующий шаг – авиация
- Сразу после того, как партнеры зимой все-таки приняли решение о предоставлении нам танков, встал вопрос о передаче мощной авиации, в частности самолетов F-16. До сих пор в Европе и США нет единодушия по этому поводу.
- Однако в последние дни наблюдается определенный прогресс в этом вопросе. В частности, в правительстве Великобритании констатировали, что уже летом Лондон приступит к обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Программа будет адаптирована специально под наших летчиков.
- Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что наше государство создает мировую коалицию, которая должна помочь Вооруженным Силам в защите неба.
- Кроме Британии, к этой учебной инициативе присоединилась Польша. Ожидается, что в ближайшее время это сделает и Франция.