У понеділок, 15 травня, речник міністерства оборони США Патрик Райдер підтвердив прибуття в ФРН американських танків. Про це інформує 24 Канал посиланням на запис трансляції брифінгу спікера Пентагону.
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Коли розпочнеться навчання
Зазначимо, що йдеться саме про 31 танк M1A1 Abrams. Ймовірно, навчання українських бійців розпочнеться найближчими тижнями.
Можу підтвердити, що 31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів. Екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть навчання у наступні кілька тижнів,
– констатував Райдер.
Окрім того, слід сказати, що у Вашингтоні оголосили про намір відправити такі танки Збройним Силам ще в січні. Сталося це після місяців перемовин між Києвом та державами Заходу щодо створення "танкової коаліції".
Що потрібно знати про характеристики Abrams / Картинка 24 Каналу
Наступний крок – авіація
- Одразу після того, як партнери взимку все-таки ухвалили рішення про надання нам танків, постало питання про передачу потужної авіації, зокрема, літаків F-16. І досі в Європі та США немає одностайності стосовно цього.
- Однак останніми днями спостерігається певний прогрес у цьому питанні. Зокрема, в уряді Великої Британії констатували, що вже влітку Лондон розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Програму буде адаптовано спеціально під наших льотчиків.
- Окрім того, українській лідер Володимир Зеленський наголошував, що наша держава створює світову коаліцію, яка мала б допомогти Збройним Силам у захисті неба.
- Окрім Британії, до цієї навчальної ініціативи долучилась також Польща. Очікується, що найближчим часом це зробить і Франція.