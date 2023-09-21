В Пентагоне США ответили, когда в Украину прибудут танки Abrams
Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине вооружением. В частности, в минобороны страны заявили, что танки Abrams поступят к Вооруженным Силам в ближайшее время согласно графику.
В четверг, 21 сентября, представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал о танках, отправленных нашему государству. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись трансляции брифинга.
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Abrams едут в Украину
Со слов Райдера понятно, что не стоит сомневаться в том, что танки Abrams будут у украинской армии по графику.
Мы ожидаем, что они прибудут в Украину в ближайшие дни и недели,
– констатировал представитель Пентагона.
Вместе с тем он не стал озвучивать детали относительно этого, что абсолютно логично из соображений безопасности.
Что нужно знать о танках Abrams / Картинка 24 Канала
Обратите внимание! Президент Украины Зеленский сейчас находится в США, где уже посетил, в частности, Пентагон. Как отметил Патрик Райдер, встреча главы нашего государства с представителями минобороны была теплой.
"Было ясно, что президент Зеленский очень ценит поддержку со стороны США", – подчеркнул спикер.
На повестке дня ATACMS
- Уже не первый месяц Украина ведет переговоры с США о передаче дальнобойных ракет типа ATACMS. Это оружие крайне важно для нашей армии на поле боя.
- Как отмечал советник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов, пока Джозеф Байден решил не принимать положительное решение по этому поводу.
- Однако Джейк Салливан констатировал, что все может измениться в недалекой перспективе. То есть наше государство может получить необходимое оружие.