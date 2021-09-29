Абсолютный фейк, – "слуга народа" об отмене безвиза для Украины

В ряде СМИ появилась информация о том, что Евросоюз может отменить безвизовый режим из-за злоупотребления со стороны Украины. Однако это является абсолютной неправдой.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева в эфире 24 канала. Безвизу, который получила Украина, как страна Восточного партнерства, ничего не угрожает.

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Мезенцева отметила, что согласно статистике Еврокомиссии, которую вели с января 2020 года до середины 2021 года, украинцы стали меньше обращаться с просьбами о политическом убежище в Шенгенской зоне.

Также на 21% уменьшилось количество граждан, незаконно проживающих там.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что отмена безвиза для Украины является неправдой.

Подтверждение от украинской и европейской стороны. Абсолютный фейк,

– отметила депутат.

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Мезенцева прокомментировала якобы отмену безвиза: смотрите видео

Что этому предшествовало