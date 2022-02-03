Абсурдная реакция Москвы: DW протестует против закрытия бюро в России

В Германии остановили вещание пропагандистской компании Russia Today. Россияне "в долгу" оставались недолго: закрыли корреспондентский пункт немецкой Deutsche Welle. В DW объявили о своем протесте.

Об этом сообщил генеральный директор немецкого вещателя Deutsche Welle Петер Лимбург. Он отметил, что вещатель протестует против закрытия бюро в России.

К теме Закроют корпункт Deutsche Welle: в России хотят отомстить Германии за пропагандистское RT

В DW назвали реакцию Москвы абсурдной

Мы всеми способами протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и будем искать правовой путь, чтобы препятствовать заявленным мерам.

– подчеркнул Лимбург.

Гендиректор Deutsche Welle подчеркнул, что его сотрудники до сих пор не получили официального уведомления российских властей о закрытии корпункта в России. Пока его нет – бюро будет продолжать работу.

Вещание в России не будет нарушено, – гендиректор

Лимбург заверил: даже в случае, если корпункт закроют, вещание в России не будет нарушено. Напротив, работа – усилится. О "неадекватных решениях и шагах" в DW узнали на сайте МИД России.

Ранее Вот так обиделись: Песков назвал "посягательством на свободу слова" запрет RT в Германии

Что известно о прекращении вещания RT в Германии:

Комиссия по лицензированию и надзору Германии приняла решение об прекращении вещания телеканала RT DE 2 февраля.

Причина – отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это "посягательством на свободу слова".

В МИД России сообщили, что аннулируют аккредитацию всех сотрудников российского бюро DW.

Рейтинг лживых заявлений России об Украине в 2021 году: больше в "Veterano блог"



