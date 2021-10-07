Абсурдно обсуждать, – глава МИД Грузии об экстрадиции Саакашвили

Сейчас об экстрадиции задержанного Михаила Саакашвили в Украину не говорится. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани исключил такую возможность.

Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

Важно Саакашвили согласится на экстрадицию, если с него снимут все обвинения, – Ясько

Залкалиани: Экстрадиция юридически недопустима

"Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал глава МИД Грузии.

По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.

Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал,

– заметил Залкалиани.

Нардеп Елизавета Ясько, которая подтвердила отношения с Михаилом Саакашвили, посетила политика в пенитенциарном учреждении в Грузии. Она подчеркнула, что Саакашвили согласится на экстрадицию в Украину, если с него на родине снимут все обвинения.

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