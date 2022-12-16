Ад Бахмута и сроки окончания войны: интервью с Михаилом Подоляком

Украина уже к весне должна выполнить основные задачи декупации своих территорий и завершения войны. Но украинские воины сдерживают настоящее нашествие из ада под Бахмутом.

Героизм украинских военных вблизи Бахмута стоило бы видеть всему миру. Об этом и многом другом в интервью 24 каналу рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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В первой части интервью мы уже писали о самом большом страхе Путина перед Украиной, петиции в России по прекращении войны и многом другом.

Бахмут – синоним ада

Давайте о наших украинских фронтах, о тех жизнях, которые мы могли сохранить, и о тех жизнях, которые не жалеют на России. Я перед нашим с вами эфиром посмотрела видео свежее наших ребят из Бахмута. Через минуту и 40 секунд, мне кажется, я взрывы слышала каждую вторую секунду на заднем фоне.

Теперь уже они говорят, что их там чем-то кормят или колят, но они просто лезут, и нет какого-то страха. То есть они видят трупы своих предшественников, но по ним лезут дальше, пытаясь взять эту территорию. Это ведь уже не город, а территория, которую они уничтожили.

И говорят, что в аэропорту Красноярска очевидцы заметили около 40 – 50 машин скорой помощи. Говорят, что никаких инцидентов там в аэропорту не было. Очевидцы подозревают, что это привезли раненых из Бахмута.

Давайте четко будем фиксировать: Бахмут – это синоним ада. Вот все партнеры, которые еще колеблются, как должна закончиться война, или помогать ли оружием Украине, было бы желательно, чтобы они эти видео, а еще лучше, если бы они были там лично и это видели воочию – что такое ад реальный в современном мире.

И что такое Украина, пытающаяся задержать прорыв этих чертов из этого ада в реальный мир. Это нужно понимать.

Безусловно, Россия давит на этом направлении за счет зэков, которые полностью неконтролируемы. И с точки зрения боевых действий это просто попытка забрасывать телами этот участок фронта.

У них просто нет никакого смысла, кроме как идти вперед. Когда тебя уничтожают, а десятки-сотни человек гибнут. Я имею в виду людей – относительно. Это россияне. Но они лезут, лезут и лезут.

Ведь там сконцентрировано большое количество мобилизованных, которых не жалко, и зеков прежде всего, которых тоже не очень они жалеют. И это будет продолжаться, ведь это единственное направление, где Россия сконцентрировала свою большую группировку.

Третья составляющая – это символично, что Россия откровенно уничтожает наши города. Особенно на Востоке Украины. То есть, те города, которые она вроде бы "освобождала". Но мы с вами это увидели особенно в Мариуполе. После этого был и Лисичанск, и Северодонецк, и города поменьше, сейчас это Бахмут. Они просто их уничтожают.

Параллельно они уничтожают города на Востоке Украины, вроде Харькова, Запорожья. Сегодня они город, в котором писали "Херсон с нами навсегда", откровенно бомбят.

В течение дня 80 выстрелов, идущие по жилым кварталам, по гражданским людям. Есть погибшие, в том числе дети.

И, наконец, ключевое – когда мы говорим об интенсивности этой войны, люди просто должны представить себе, что такое 50 тысяч выстрелов тяжелых калибров в течение одного дня.

Сегодня практически вся интенсивность этих 50 тысяч выстрелов – это Бахмутское направление. То есть, когда вы говорите, что каждые 2 секунды – вы ошибаетесь. Каждые 0,2 секунды слышны выстрелы тяжелых калибров.

А тяжелые калибры – это 122, 120 мины, 152, или даже "Грады", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Точка-У" и С-300. Поэтому наши ребята – это просто ангелы, которые хотят сделать так, чтобы чертов русских на нашей территории или не только нашей не было.

Бахмут показывает, что такое "русский мир", как он выглядит на лицо конкретно. Таким образом, я думаю, что сегодня это ключевое место, символическое, и в этом месте решается в принципе существование такого понятия, как "русский мир". Мы должны поставить здесь точку, чтобы быстро освобождать территории, в том числе Донецкую и Луганскую область.

Потому что хочу еще раз подчеркнуть и зафиксировать, мы постоянно об этом должны говорить, в результате этой войны остаться в 2014 году, оставить хотя бы кусочек Донецкой или Луганской области. Это совершенно неправильно.

Не нужно говорить о реинтеграции территорий, как было в 2014 году, когда отдали часть территорий, а потом говорили, построим такую экономику в Украине, чтобы там кто-то из тех бандитов в Донецке посмотрел и захотел вернуться в Украину.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Давайте лояльно относиться, давайте их не пугать, давайте не говорить о чем-то, что они были ущемлены в каких-либо правах и т.д. Нет. Я считаю, что силовым способом мы должны освободить эти территории, потому что добровольно, безусловно, может быть "отрицательное наступление" и "жест доброй воли" и, скорее всего, по каким-то направлениям они точно будут.

Но между тем мы должны освободить и достаточно жестко относиться к той пропаганде, которая 8 лет придумывала мифы о бомбардировках Донецка, Луганска.

Кстати, сегодня опять-таки, что делает Россия? Россия выглядит ничтожно, в мире уже откровенно говорят, что Россия является страной-спонсором терроризма. Постепенно увеличивается количество правительств или парламентов стран, признающих Россию спонсором терроризма.

Россию обвиняют в том, что она ведет геноцидный тип войны против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, энергетической, критической инфраструктуры, и это очевидно. И что делает Россия? Россия себе продолжает периодически наносить удары по Донецку, потому что военного смысла наносить нам такие удары нет.

А потом Россия говорит, что не только она бьет по гражданскому населению, но и Украина бьет по гражданскому населению. Вы понимаете, это настолько банально и очевидно, что в принципе мир на это не реагирует.

Но мы должны это фиксировать, должны с вами откровенно говорить. Мы не бьем по гражданской инфраструктуре, что нет никакого военного смысла. У нас есть дефицитный ресурс, снаряды определенных калибров, и мы уничтожаем логистическое тыловое обеспечение. Склады, точно не находящиеся в крупных городах на оккупированной территории.

Таким образом, еще раз подчеркиваю: Россия абсолютно должна быть уничтожена на этих территориях, включая анклавы. Мы не должны больше говорить о какой-то там реинтеграции. Только военные действия, максимальное разрушение любых военных объектов России.

А максимально жесткие юридические термины для коллаборантов, особенно тех, которые 8 лет угрожали Украине, используя криминальный анклав под названием "ДНР", "ЛНР". Только так можно закончить эту войну.

Мы должны постоянно об этом спокойно говорить, в частности, несмотря на крайне тяжелые бои на Бахмутском направлении. Ребята там, к сожалению, умирают не для того, чтобы мы потом себе политически что-то там понапридумывали, какие-то реинтеграционные процессы.

Территории можно освободить только военным путем

Я видела цифры социологического опроса. 85% украинцев говорят о том, что мы должны вернуть всю территорию Украины в границах 1991 года и среди них опрошенные из Луганской, Донецкой области и из Крыма.

Я понимаю, что мы не можем опросить людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Однако те, кто выехал, сказали свой голос, отдали свой голос.

Мы постоянно говорим, что нас там не будут ждать. Выехавшие люди хотят вернуться домой, а те, кто здесь, они хотят иметь возможность ездить, посещать своих родственников на той же территории.

Я бы даже шире сказал. Эти люди, которые туда приехали из России и живут сегодня, какое отношение к Украине они имеют? Вот, в Крыму, например. Там 80% приехавших людей – это российские граждане, которые украли наше имущество там, украли бизнесы, украли квартиры, украли здания. Почему мы должны вообще о них думать? Езжайте в Читу назад, или где вы там жили.

Безтуалетная цивилизация. Мы с ними совсем разные. И таким образом нужно закончить. Мы ведь цивилизованная нация. Украина – это часть Европы, несомненно. И мы играли в этот чрезмерный гуманизм. Понимаете?

Потому что европейцы говорили: давайте как-то говорить о реинтеграции, давайте будем сознательны того, что людям нужно объяснять. А это криминальные анклавы. Это люди, которые пришли и украли ваше имущество.

Объяснить бандиту, что нужно, чтобы ты посмотрел, как мы классно живем и отказался от совершенного преступления, признал, что ты пришел, убил, захватил имущество. Это ведь нонсенс. Какая вообще в этом логика?

То есть к вам зашли, провели определенные боевые действия, убили людей, украли имущество. Вы хотите объяснить им на цивилизованном языке, что нужно как-то реинтегрироваться? Это прикол? Это выглядит странно. Однако мы 8 лет делали вид, что это нормальная программа действий, она действительно приведет к тому, что будет реинтеграция Донбасса, что будет реинтеграция Крыма. Нет!

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Более того, Россия постоянно говорила о том, что мы забрали часть ваших территорий, они же говорили об этом откровенно, давайте выполняйте Минские договоренности, которые были подписаны странными людьми с нашей стороны.

А что это за договоренности? Это давайте сделаем вид, что войны не было, что нужно сделать выборы, должны зафиксировать народную милицию? То есть бандитов, которые убивали наших граждан. Должны ей позволить уйти от ответственности. Это было странно, нонсенс.

Давайте фиксировать постоянно ключевое: не будем повторять фундаментальные ошибки. К сожалению, Украина допустила фундаментальную ошибку в 2014 году. К сожалению. Давайте сегодня закончим все правильно.

Я понимаю, тяжело, я понимаю, есть проблемы с энергетикой, есть проблемы с точки зрения интенсивности войны. Но между тем у нас есть конкретный план действий.

Вы говорите 85%? Я думаю больше процентов. Я думаю, 90% – 92% населения Украины точно понимает, что нужно эту войну закончить. И эту войну нужно закончить не просто на границах 1991 года. Нет, категорически нет! Надо закончить на границах территориально, но закончить в залах суда для того, чтобы конкретное количество людей получило пожизненные сроки.

Это очень важно. Потому что тогда другие потенциальные тираны будут понимать, что международное право работает и ответственность будет жесткой.

И более того, чтобы никто не позволял себе, как вот этот субъект Путин говорил: "Вы там бомбили Югославию, поэтому сегодня мы бомбим детей Украины". Это ведь нонсенс. И никто ведь не выходит, не говорит, что это было немного по-другому. Это сначала Милошевич устроил большую Балканскую резню в разных союзных республиках Югославии. В Боснии, Хорватии, Черногории. Это же очевидно, и после этого нужно было сроки давать.

Так же нужно и здесь закончить правильно. Они должны получить существенные уголовные наказания. Вот это финализация войны. Так же, как и репарации. Но репарации не на год-два, а так же, как Германия, к сожалению, для Германии сегодняшней, которая только пару лет назад закончила выплачивать репарации по Второй мировой войне.

То есть Россия должна постоянно платить. Потому что люди, общество России должно понять, что за поведение – "мы будем выходить и ставить на колени Искандерами" – за это каждое конкретное лицо должно платить. Иванов, Петров, Сидоров – они должны заплатить. Вот это финализация войны.

Мы должны постоянно об этом говорить, а не во время войны такого типа говорить о реинтеграции, гуманизме, что возможно не только Россия ведет геноцидного типа войну, не надо повторять ошибки Amnesty International, которые сказали, мол, "не все так однозначно, вы там сами сражаетесь в своих городах". То есть, мы должны отойти от своих городов и не защищать их?

К весне должны выполнить основные задачи войны

Куда, если мы у себя дома? В другие страны и там вас встречать? В победе Украины я уверена на 101% и соглашаюсь с вами относительно финала войны, но я вижу, что вы оптимистично или же реалистично настроены относительно ее сроков, потому что вы или СМИ озвучили сроки – весна следующего года.

Нельзя четко сказать термины, потому что война большая, и есть много факторов и переменных, меняющих ход войны. Однако есть математика войны – это ресурсные возможности той или иной страны.

Сейчас мы говорим об Украине и ее союзниках с одной стороны и России с точки зрения санкционного давления, военно-промышленного производства, отношений с Ираном, потому что сегодня уже есть определенная информация, что Иран будет передавать России определенное количество крылатых ракет, потому что Россия не способна эти ракеты изготавливать.

Кстати об Иране, очень круто работают антииранские санкции, что страна настроила тысячи современных дронов и ракет. А точно ли тогда у Ирана нет ядерного оружия? Я просто хочу это понять. Нам ведь говорили, что на Ближнем Востоке все под контролем.

Кстати, мы выполняем миссию по демилитаризации Ближнего Востока. Желательно, чтобы находящиеся там страны понимали, что именно Украина забирает все оружие, которое могло быть использовано в том регионе против конкретных стран. Но пусть то будет на совести тех стран.

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Есть математический анализ и логика войны с точки зрения как психологически сообщества относятся к происходящему, насколько политические элиты способны принимать правильные решения, насколько они находятся в состоянии аффекта.

Потому что российская политическая элита явно находится в аффекте. Они смотрят с ненавистью на ключевого автора войны. Я понимаю, что это не только Путин. Скорее всего, авторами войны являются Патрушев и Ковальчук.

Мы должны постоянно, когда говорим об авторах войны, называть не только Путина, потому что авторами является троица. Другие дорабатывали, но авторами является конкретная троица людей, которые решили прийти в Украину и массово убивать людей – это Путин, Ковальчук и Патрушев. Эти три фамилии нужно фиксировать как единое целое – людей, придумавших эту войну именно в таком виде.

Мы еще не до конца готовы это проговаривать и понимать, но я зафиксирую: феномен Бучи на Киевщине и концепция войны, которую разработали Путин, Патрушев и Ковальчук – прийти и дать разрешение на максимальное уничтожение гражданского населения, то есть зайти в Киев и сделать то же самое, что и в селах Киевской области.

То есть выявить нелояльных людей, максимально жестоко их убивать или пытать, а затем сжечь – это десятки или сотни тысяч людей. После этого, смеясь, с бокалом шампанского выйти на публику и сказать, мол, они "освободили территории".

А потом написать учебник, снять несколько десятков "документальных" и художественных фильмов, где показать обезображенную историю, что здесь "нацисты убивали десятки тысяч людей, тела которых обнаружили россияне". Понимаете, какой план придумала эта троица? Мы должны все это постоянно повторять и фиксировать фамилии и явления.

Относительно психологии войны, безусловно, логика дает нам понимание, что ресурсность России ограничена, а Украина наоборот сегодня имеет лучшие и доверительные отношения с нашими союзниками, потому что они понимают, что нам нужно давать.

Эти симптоматические заявления о ЗРК Patriot, Leopard и возможности передачи дополнительной военной авиации говорят о том, что снимаются ключевые предостережения, с которыми наши партнеры относились к передаче разного оружия.

Сегодня практически все говорят, что Украине нужно дать все, чтобы она в полном объеме освободила свои территории. Это говорит о том, если следовать этой логике и если не будет форс-мажоров, то, вероятно, к весне результат будет очевидным.

Есть еще одна немаловажная вещь – мы не можем стагнировать эту войну. Как бы страшно это не звучало, но нам нельзя останавливать ее, потому что любая оперативная пауза или остановка, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы с обеих сторон, позволит России перегруппироваться. То есть произвести переоснащение армии, дополнительно оттренировать мобилизованных – у них постоянно продолжается мобилизация.

Если количество трупов, которые направляются в Россию, уменьшится, то это снизит экзальтацию родственников российских военных. Мы не можем себе этого позволить, поэтому, безусловно, было бы желательно, чтобы все шло согласно логике Генштаба и Ставки Верховного Главнокомандующего и к весне мы выполнили бы основные задачи.