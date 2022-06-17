Ад под названием "Лисичанск": фоторепортаж словацкого журналиста

Российские военные стирают с лица земли Лисичанск, обстреливая город в Луганской области из разных типов вооружения. В Лисичанске побывал словацкий журналист Томаш Форро, передавший жуткую атмосферу города.

Лисичанск скатывается к средним векам

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал тезисы словацкого журналиста о Лисичанске.

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Журналист Томаш Форро написал, что он "вернулся из ада под названием Лисичанск". Он рассказал, что добирался до Лисичанска эвакуационной бронемашиной. По его словам, на обратном пути, когда автомобиль был заполнен гражданскими, кафиры ударили по нему из гранатомета.

Журналист обратил внимание на то, что Лисичанск скатывается к средним векам, ведь из-за обстрелов там нет света, воды, газа, бензина, сотовой связи.

Эту антиутопию дополняет военная техника – через несколько десятков метров за машиной появился современный бронеавтомобиль. Не говоря уже о ракетах и бомбах, падающих вокруг,

– отметил Форро.

Он отметил, что жизнь в Лисичанске на грани коллапса, хотя в городе остаются десятки тысяч человек. Журналист рассказал, что на одном из главных перекрестков мимо него проехала конная тележка, хозяин которой отправился на другой конец города, ища воду.

Фоторепортаж словацкого журналиста из Лисичанска / Фото с телеграмму Луганской ОВА

Военные жалуются на местных, которые отказываются эвакуироваться

Форро сообщил, что украинские военные жалуются на местных жителей, отказывающихся эвакуироваться. Поэтому они подвергают опасности не только себя, но и военных.

Словацкий журналист рассказал, что за день согласился выехать только 21 человек. Форро отметил, что ему удалось убедить одного из мужчин на рынке уехать с ними.

Места в нашем транспорте не было, но он вместе с семьей на собственном автомобиле с последними литрами бензина в баке с несколькими другими машинами стал в колонну за нашей бронемашиной,

– написал Форро.

По словам журналиста, в Лисичанске есть только один относительно безопасный путь, где российские военные открывали огонь по их авто.

"Украинской армии придется многое сделать, чтобы через него и дальше эвакуировать людей, а также поставлять патроны и провизию", - добавил он.

Видео девочек из Лисичанска

Томаш Форро рассказал, как он поднялся на самые высокие этажи разбомбленных домов, где, несмотря на обстрелы, до сих пор живут пожилые люди. Он отметил, что эти люди не могут добраться до первого этажа, из-за чего их комнаты заполнены мусором.

Часть населения до сих пор не знает, кто они на самом деле,

– резюмировал журналист из Словакии.

Какая ситуация в Лисичанске

Российские военные по предварительным данным захватили 95% территории Луганской области. Основные силы противник бросил на захват Северодонецка, где с конца мая идут ожесточенные бои.

В Генштабе ВСУ информировали, что россияне пытаются оцепить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк и Боровское.

В Институте по изучению войны сообщили, что российские захватчики хотят отрезать украинские линии связи в Лисичанске.

Из-за обстрелов российских военных погибают мирные люди, в том числе дети. Недавно из-за российских обстрелов в Лисичанске погиб 6-летний мальчик .

Вооруженные силы России 16 июня нанесли двух авиаударов по Лисичанску, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека .

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