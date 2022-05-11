"Ад, взошедший на землю": над "Азовсталью" снова виднеется огромный столб дыма
11 мая 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:телеграм Петра Андрющенко
Оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь". 11 мая около 18:00 над заводом снова поднялся огромный столб черного дыма. Что именно там происходит – точно неизвестно.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в соцсети.
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По его словам, прямо сейчас над "Азовсталью" виднеется черный дым.
"Ад, что взошел на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", – написал Андрющенко.
Над "Азовсталью" снова виднеется огромный столб дыма: видео
Штурм "Азовстали" в Мариуполе: последние новости
- Защитники Мариуполя держат оборону в тяжелейших условиях и полной блокаде уже более 77 дней.
- Несмотря на попытки украинского правительства обеспечить зеленый коридор для воинов, среди которых много раненых, вытащить защитников из "Азовстали" не удается.
- В Минобороны заявили, что сейчас деблокада Мариуполя военным путем невозможна.
- Однако действовать нужно как можно скорее – время стоит нашим героям жизни. Вчера герои опубликовали фото раненых защитников – с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии. По состоянию на 27 апреля сообщали о 600 раненых, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи.
- Несмотря на то, что большинство гражданских эвакуировали из "Азовстали", внутри осталось еще не менее 100 мирных жителей. Эвакуация проходила тяжело и ценой жизней украинских бойцов – 6 мая 3 украинских воинов погибли, еще 6 получили ранения.
- 3 мая россияне приступили к штурму "Азовстали", а 4 мая уже прорвались на территорию завода. Вечером 9 мая оккупационные войска России, несмотря на "режим тишины", возобновили штурм и обстрел "Азовстали". В течение дня российская армия беспощадно била по заводу в Мариуполе. Оккупанты совершили 34 вылета.
- А в ночь на 11 мая россияне совершили 40 воздушных атак – 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Враг продолжает попытки захватить украинскую крепость.
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