У Делимханова проблемы, о которых говорит ГУР МО, – ОП о поисках "правой руки" Кадырова

Сначала от ВСУ появилась информация о ликвидации приспешника самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова. Кадыров даже обращался в ГУР с просьбой найти "дорогого брата", однако впоследствии заявил, что Делимханов "жив и даже не ранен".

Ситуацию 24 Каналу прокомментировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Делимханов на самом деле имеет проблемы.

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Кадыров не владеет информацией

Михаил Подоляк подчеркнул, что нужно доверять объективным данным, которые предоставляет Минобороны Украины, ВСУ, ГУР МО. 90% информации от этих ведомств – проверено.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что Кадыров совершенно не владеет правдивой информацией и не понимает, что происходит. Его "дорогой брат" Делимханов действительно имеет проблемы.

На мой взгляд, у него есть те проблемы, о которых официально говорит разведка Украины. Объем этих проблем сегодня точно назвать невозможно, потому что нужно провести определенные работы, которые проведет наша разведка и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта,

– отметил он.

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