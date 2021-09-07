В администрации Байдена есть группа "Путинферштеер", – Пионтковский

В американском политикуме после встречи Джо Байдена и Владимира Путина сложилась напряженная борьба. Ведь есть группа политиков, которые поддерживают политику Кремля.

Хотя подавляющее большинство внешнеполитического и военного истеблишмента выражает пылкую поддержку Украине. Это многие члены Конгресса, Государственный департамент США, Пентагон. Такое мнение в эфире программы Дениса Казанского и Дмитрия Гнапа "Между прочим" на 24 канале высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Салливан и Керри принадлежат к группе "Путинферштеер", – Пионтковский

"Но в администрации Байдена существует такая группа деятелей, которых можно обозначить маркером "Путинферштеер", известным из немецкой политики", – заявил он.

Говорится о секретаре Совета безопасности США Джейке Салливане, специальном представителе американского президента по вопросам климата Джоне Керри.

Что означает "Путинферштеер"?

Данные:



• Неологизм возник в Германии от слов Putin и verstehen (понять) и переводится как "тот, кто понимает Путина".

• Таким выражением называют тех немецких политиков, которые публично сопереживают главе Кремля, а также призывают к пониманию позиции России.

• По их мнению, Путин имеет право на реализацию "законных интересов России" в государствах, которые некогда были частью СССР. Данные: Википедия • Неологизм возник в Германии от слов Putin и verstehen (понять) и переводится как "тот, кто понимает Путина".• Таким выражением называют тех немецких политиков, которые публично сопереживают главе Кремля, а также призывают к пониманию позиции России.• По их мнению, Путин имеет право на реализацию "законных интересов России" в государствах, которые некогда были частью СССР.

Впрочем, Пионтковский отметил, что есть и другие американские политики. Например, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая является другом Украины и сейчас ведет украинский кейс в Госдепе.

По ее словам, Минские соглашения очень важный и единственный документ, где Путин обязался вывести свои войска из Украины. Однако уверенности в выполнении этого со стороны Кремля нет.

И вот эта трактовка и позиция Нуланд взяла верх. В том числе и благодаря очень жесткой наступательной позиции украинской дипломатии,

– считает российский публицист.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео 24 канала

Что говорили Путин и Байден об Украине после встречи