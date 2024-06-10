В Баренцевом море горит большой корабль России "Адмирал Левченко", – Плетенчук
Источник:Дмитрий Плетенчук
В Баренцевом море 10 июня вспыхнул большой российский противолодочный корабль. Речь идет об "Адмирале Левченко".
Соответствующую информацию сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что у россиян "классно проходят учения" и посоветовал им не останавливаться.
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Дмитрий Плетенчук сообщил, что 10 июня в Баренцевом море "горит-полыхает техника вражеская" – там загорелся большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Сейчас россияне пытаются ликвидировать пожар.
Так бывает, когда "свєрхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась,
– пишет Плетенчук.
Представитель Сил обороны Юга отметил, что экипаж "Адмирала Левченко" составляет несколько сотен человек. Сравнивая его с крейсером Москва он отметил, что речь идет о меньшем количестве, однако "тоже неплохо".
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" / Фото из открытых источников
Что известно об "Адмирале Левченко"
- "Адмирал Левченко" – большой противолодочный корабль проекта 1155. Известно, что изначально он назывался "Хабаровск", однако через несколько месяцев его название изменили на нынешнее.
- Был спущен на воду в феврале 1985 года. Через три года вступил в строй. В 1989 году стал частью Северного флота СССР.
- Уже при службе России, в 2010 году он ночь боевую службу по борьбе с пиратством в Аденском заливе. В 2014 году он прибыл в Севастополь на ремонт. Он там пробыл меньше месяца, после чего покинул залив.
- Последний раз "Адмирала Левченко" ремонтировали в 2021 году. Тогда отмечалось, что кроме газотурбинных маршевых двигателей, на нем заменят охладительные установки и запорную арматуру. Также планировалась модернизация бортовой электроники и противопожарного оборудования.
- Известно, что "Адмирал Левченко" имеет на вооружении 2 четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", 8 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" (64 ракеты), 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 4 шестиствольных 30 мм пулемета АК-630 установки РБУ-6000. Кроме этого на борту располагаются 2 вертолета Ка-27.