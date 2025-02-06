Ремонтируют дольше, чем плавает: зачем России крейсер, на который хотят установить 80 ракет

Почти 30 лет атомный крейсер "Адмирал Нахимов" стоит на перманентном ремонте. В конце декабря 2024 года россияне сумели запустить реактор на судне, а теперь – планируют установить аж 80 ракет, и уже просчитали, что общие расходы на модернизацию корабля будут достигать около 5 миллиардов долларов.

Впрочем, такие попытки еще не означают, что Россия возродила свое военно-морское "великодержавие". Что означает запуск ректора и как на Западе могут воспринимать действия России – сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какие планы России на атомный крейсер "Адмирал Нахимов"

В конце декабря 2024 года Россия запустила реактор на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2 "Орлан". Интересно, что это судно стоит на ремонте дольше, чем плавает. Это судно ввели в эксплуатацию 30 декабря 1988 года, а уже в июле 1997 года, только через 9 лет, отправили на ремонт.



"Адмирал Нахимов" по состоянию на июль 2024 года / Спутниковый снимок The War Zone

Сейчас Кремль имеет очень амбициозные планы на судно. Так, на крейсер планируют поставить пусковые установки для 80 ракет. Общая модернизация судна, по приблизительным подсчетам, может стоить около 5 миллиардов долларов. Впрочем, как отмечают журналисты, это не приближает возвращение в строй "Адмирала Нахимова". Хотя россияне и отложили это на 2026 год, однако сам запуск реактора на этом долгострое может быть сигналом для Запада.

Так, попытки Кремля возродить свое военно-морское "великодержавие" теперь обязывают Россию довести "долгострой" до конца ремонта. Дело в том, что в советские времена было построено 4 корабля проекта 1144.2 "Орлан". Кроме "Адмирала Нахимова", также на воду спустили атомные крейсеры "Адмирал Ушаков"/"Киров" и "Адмирал Лазарев", ушедшие на утилизацию, а также "Петр Великий", который сейчас формально выполняет роль флагмана Северного флота России, но также уже стоит в очереди на утилизацию из-за неудовлетворительного технического состояния. Впрочем, полностью пустить "под нож" крейсер сейчас оккупантам не позволяют соображения "престижа".



Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" / Фото из росСМИ

Именно в этом контексте для россиян важно довести ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" до конца. Тем более, их "великодержавие" здесь подогревает тот факт, что на данный момент Россия – единственная в мире страна, флот которой до сих пор формально имеет в строю корабли класса "атомный ракетный крейсер", потому что свои аналогичного класса крейсеры Long Beach ВМС США списали еще в 1990-х годах, по мотивам "бюджетной экономии",

– отметили журналисты.

Как пишет Defense Express, о намерениях установить 80 пусковых установок для "Калибров" или даже гиперзвуковых "Цирконов" россияне заявили не просто так. Более того, оккупанты уже начали делать шаги для реализации этого намерения.

Так, кадры из российских пропагандистских ресурсов свидетельствуют, что Россия уже успела демонтировать с "Адмирала Нахимова" основное вооружение – 20 пусковых установок под ракеты П-700 "Гранит".



Пропагандисты показали ремонт крейсера / Скриншот из видео

Поэтому получается, что теперь российский ВПК не имеет другого выхода, чем устанавливать на этот корабль новое ракетное вооружение. Тем более, имеющиеся кадры указывают также и на то, что в ходе ремонта с атомного крейсера "Адмирал Нахимов" было буквально выпотрошено старое оборудование, для установки нового. То есть по сути, сейчас этот корабль выглядит как пустая "коробка", куда надо ставить новую "начинку", то есть вооружение и оборудование,

– резюмируют в СМИ.

В Defense Express добавили, что на "мегапроект" ремонта атомного крейсера россияне потратят немало ресурсов. Кроме того, этот проект "буксует" ресурсные материалы.

Впрочем, журналисты резюмируют, что все эти попытки восстановить атомный крейсер сигнализируют, как настойчиво Кремль пытается реализовать свои военно-морские амбиции в сегменте модернизации одного из двух своих имеющихся атомных крейсеров.