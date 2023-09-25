Отдавал приказы о ракетных ударах по Украине: что известно о ликвидированном адмирале Соколове

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов погиб в Севастополе во время удара по зданию штаба. Это первый российский адмирал и самый высокопоставленный командующий, которого ликвидировали за время полномасштабного вторжения.

Соколов был одним из тех, кто отдавал приказы о ракетных ударах по территории Украины. Что известно о жизни и его военных преступлениях – сообщает 24 Канал.

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Факты по биографии Соколова

Виктор Соколов родился в 1962 году в красноречивом селе Бендеры в Молдове. Образование он получал в самых элитных учебных заведениях России:

Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1980 – 1985),

Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991 – 1992),

Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза М. Г. Кузнецова (1995 – 1998),

Военная академия генерального штаба вооруженных сил РФ (2004 – 2006).

Свою карьеру Соколов строил в Тихоокеанском и Северном флотах России, а в Черноморском оказался после начала полномасштабного вторжения в Украину. С 1980-х годов он работал командиром на разных судах. Стремительно начала расти карьера Соколова в 2010 году, когда его назначили командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.

В 2013 году Соколова перевели в Северный флот, где занял кресло заместителя командующего. Именно в этой должности он принимал участие в войне России с Сирией в 2016 году. Уже тогда Соколов отдавал преступные приказы о ракетных ударах "Калибрами".

После успеха в Сирии Соколова был назначен начальником военно-научного центра российской Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова.

Когда Соколов возглавил Черноморский флот

Виктор Соколов получил новую должность в августе 2022 года. Тогда, 10 августа, Сергей Шойгу назначил его на должность временного исполняющего обязанности командующего Черноморским флотом. Соколов сменил в должности Игоря Осипова, отстраненного от исполнения обязанностей. Полноценным командующим Черноморским флотом Соколов стал 14 сентября 2022 года.

. Судьба Осипова пока доподлинно неизвестна. Его отстранили от обязанностей спустя несколько дней после взрывов на аэродроме Саки в Крыму. К тому же, в сети распространялись слухи, что Осипова даже могли задержать после затопления крейсера "Москва". Такие мысли возникли после того, как российский адмирал весной 2022 года не появился на праздновании сакрального Дня победы и Дня Черноморского флота, где командующий обычно принимает парад войск.

С новой должностью Соколов получил новое звание. 6 июня 2023 года войн получил звание адмирала. До этого, с 2014 года, он был вице-адмиралом.

Преступления Соколова против Украины

Адмирал Виктор Соколов причастен к ряду военных преступлений против Украины. Так, в мае 2023 Служба безопасности Украины сообщила российскому командующему о подозрении.

Следствие установило, что с первого дня, как адмирал Соколов возглавил Черноморский флот, он лично отдавал приказы по поводу регулярных боевых пусков крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства. СБУ отметила, что по состоянию на май 2023 года от рук Соколова погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, еще 40 получили ранения.

По приказу Соколова россияне совершали удары по энергообъектам в:

Киевской,

Львовской,

Днепропетровской,

Винницкой,

Кировоградской,

Одесской,

Запорожский,

Сумской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Черновицкой,

Черкасской,

Житомирской,

Ивано-Франковская области.

Кроме того, СБУ подчеркнула, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины. Преступные приказы Соколова о ракетных ударах приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Таким образом, Соколову сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

"Нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору",

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины",

"Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Санкции этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы.

Ликвидация Соколова

Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти традиционно успокаивали местное население, что вроде бы все под контролем, а дым – это "специальный занавес". Однако последствия прилета быстро появились в сети.

Как выяснилось, под атакой оказалась здание штаба командования Черноморского флота Россия в Севастополе. Россияне до сих пор не сообщают о погибших и продолжают рассказывать чушь о том, что "потерь нет".

Впрочем, Силы специальных операций 25 сентября сообщили, что в результате успешной отработки в Севастополе ликвидировали 34 офицера, среди которых – адмирал и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов получили ранения разной степени тяжести. В ССО подчеркнули, что здание штаба восстановлению не подлежит.

Интересно, что в России не признают потерь, а между тем радуются, что после атаки уцелела икона российского флотоводца Федора Ушакова. Как сообщают пропагандисты, деревянная рама полностью сгорела, изображение осталось невредимым.