Адская пушка для контрнаступления: что ждет оккупантов после встречи с CAESAR

CAESAR – дальнобойные пушки, способные крушить оккупантов на расстоянии более 40 километров. Именно такое оружие необходимо украинским защитникам для проведения контрнаступательных действий.

Вооруженные Силы Украины уже обладают уникальным арсеналом современного оружия. Американские ракетные системы залпового огня HIMARS, британские самонаводящиеся ракеты Brimstone, гаубицы большого калибра М777, а в довершение линейки – французские самоходные артиллерийские установки.

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У Украины – первая версия CAESAR

Эту артиллерийскую установку также называют САУ на колесах. Ведь она построена на базе Renault sherpa 6x6. Хотя есть и улучшенная версия на шасси Tatra T-815 8x8. Украина получила первую версию, но от этого – не менее мощную и смертоносную.

Создала эту самоходную артустановку французская компания Nexter, специализирующаяся на производстве вооружений и военной техники. CAESAR планировалась как система обеспечения огневой поддержки, но она показала отличные результаты и в других направлениях. Сегодня ее активно используют для:

контрбатарейной борьбы;

уничтожение укреплений;

ликвидации живой силы

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Вес такой САУ почти 18 тонн, но несмотря на это – ее колесная база позволяет быстро перемещаться между огневыми точками и позициями фронта. Максимальная скорость достигает 80 км/ч. Экипаж – всего 6 человек, включая водителя. Запас хода – 600 километров. Но главное в этой истории – дальнобойность – эффективное расстояние работы Цезаря – 42 километра.

К тому же – это натовский 155-й калибр, а значит, есть возможность использования снарядов разного вида и класса. Кабина этой САУ бронирована и защищает экипаж от осколков и автоматных очередей врага. Не так вездеходно, как похожие пусковые системы на гусеничной базе, но если использовать CAESAR в правильных местах – выиграть можно благодаря мобильности и скорости.

Скорость не только лишь в перемещении, да и в ведении огня. Темп стрельбы – от 6 до 8 выстрелов в минуту в обычном режиме. При интенсивной стрельбе эта пушка выпускает по 3 снаряда за 15 секунд, а заряжание происходит в полуавтоматическом режиме.

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Мощные снаряды CAESAR

САУ CAESAR имеет немало преимуществ над советскими артиллерийскими системами. Она имеет автоматизированные устройства для навигации, прицеливания и баллистических расчетов и цифровую систему управления огнем. Это значительно ускоряет процесс поиска и наведения цели.

Украинские артиллеристы проходили обучение за рубежом, чтобы овладеть такими сложными системами, ведь вместе с ними можно комбинировать различные виды амуниции. Одна из разновидностей таких снарядов – французский Ogre. Противотанковый, осколочный боеприпас способен уничтожать не только технику, но и небольшие укрепления, центры командования и живую силу врага.



У CAESAR есть много преимуществ над советскими артиллерийскими системами / Фото LIGA.net

В одном таком снаряде 63 бомбы с механизмом самоуничтожения. САУ CEASAR может выпускать залп из шести таких Ogre. Это серьезные последствия для врага. 378 бомб могут лететь на расстояние до 35 километров и накрывать огнем площадь в 3 гектара.

Есть и дальнобойные снаряды М982 Excalibur. Это 48-килограммовый, управляемый GPS-системами снаряд стоимостью примерно 110 тысяч долларов за единицу. Его удается забросить на дистанции до 46 километров, а главное преимущество в том, что этот боеприпас невероятно точен и имеет радиус отклонения от цели не более 4 метров. Это очень точно, как для дальнобойной артиллерии.

В отдельных случаях при наличии реактивных артиллерийских боеприпасов можно превзойти отметку и в 50 километров.

Преимущество САУ

И даже со стандартными боеприпасами дальнобойности достаточно для противостояния в контрбатарейной борьбе с артиллерийскими системами врага. Их советские версии не достреливают до наших позиций. Например, "Мости", которыми сегодня пользуются россияне, бьет на 17 километров меньше, чем CAESAR.

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Собственно, простота в использовании, маневренность и дальнобойность CAESAR сделали эту САУ одной из самых популярных в мире. Компания Nextar экспортирует это оружие в 7 стран. Она находится на вооружении Таиланда, Индонезии, Саудовской Аравии, а с недавних пор ее облюбовали и датчане с бельгийцами и чехами.

Стоит она не мало – от 3,8 до 5,5 миллионов – все зависит от комплектации и модификаций, которые установил разработчик. Такое оружие помогает Украине эффективнее противостоять российской агрессии, а грамотное использование в сочетании с правильными снарядами – гарантируют каждому оккупанту как можно скорее отправиться в ад.