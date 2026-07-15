Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко, отметив, что этот законопроект действительно необходим. Однако есть важный нюанс – за определенное время он претерпел серьезные изменения, которые несколько смягчили условия этих санкций.

Подводные камни в "адских санкциях" против России

Военнослужащий ВСУ отметил, что сейчас существует очень много стереотипов относительно так называемых "адских санкций". Этот законопроект Грэм представил еще год назад, и он был совсем другим, чем сейчас.

Тогда действительно вводились 500-процентные пошлины на те страны и компании, которые закупают российскую нефть и газ. Речь идет, в частности, о Китае и Иране. Первоначальной идеей проекта было "покрыть всю эту беду".

Но затем произошли перемены, законопроект изменился. Сейчас пошли не 500%, а 100%. Во-вторых, предусмотрена возможность делать исключения. В-третьих, расширены полномочия президента США по реализации этого закона. То есть Трамп имеет право издавать указы и, в том числе, приостанавливать действие своих указов,

– пояснил он.

Мусиенко назвал "подводные камни" в законопроекте: смотрите видео

Напомним, в целом документ предусматривает жесткие ограничения, которые должны сократить доходы Кремля. Белый дом активно работал над законопроектом вместе с Гремом, поэтому рассчитывает на его принятие.